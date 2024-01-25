啟德本月14宗二手成交 半年最旺

嘉匯兩房947萬沽 7年實蝕約5%

吳續稱，啟德嘉匯1座中層A室，實用面積507方呎，兩房間隔，單位向北，望開揚市景，以946.8萬元沽出，實呎18,675元。原業主2017年3月約942.4萬元一手購入，持貨近7年，帳面雖然微升4.4萬元，但連使費後料實蝕約46.7萬元或約5%。

YOHO TOWN本月11宗 11個月新高

此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，樓價已跌至低位，近期樓市氣氛回暖，不少買家積極趁農曆新年前入市接筍盤，其中元朗YOHO TOWN本月暫錄11宗二手成交，較上月全月7宗多57%，並創11個月新高。最近一周近乎每日有成交，呎價則繼續回落，本月平均實呎12,858元，按月再跌1.4%。

王又表示，YOHO TOWN 8座中層B室，實用面積461方呎，兩房間隔，獲上車客以564.3萬元承接，實呎12,241元。原業主2019年12月681.8萬元買入，帳面蝕117.5萬元或17%，連使費後料實蝕逾150萬元或約22%。

另外，荃灣海之戀‧愛炫美5A座高層A室，實用面積1163方呎，4房1套間隔，享海景，以2200萬元易手，實呎18,917元。原業主2019年7月2640.4萬元一手購入，帳面蝕440.4萬元或17%，連使費後料實蝕約602萬元或約23%。

愛炫美4房2200萬沽 4年半實蝕逾兩成

屯門御半山新近錄得二手蝕讓成交，中原分行經理曾慧敬表示，屋苑2B座高層E室，實用441方呎，兩房間隔，原業主移民，以502萬元沽出單位，實呎11,383元，買家為同區上車客。原業主2020年10月721.91萬元一手買入，持貨3年多，帳面蝕219.91萬元或30%。

上述單位原業主一手購入單位時，可享回贈約7.5萬元，連同使費及回贈計後料實蝕約247.3萬元或34%。