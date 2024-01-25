moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

黎永滔放售銅鑼灣全幢物業 市值約4億

【明報專訊】投資者續沽貨減磅，中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，銅鑼灣謝斐道512號全幢正招標放售，面積約4400方呎，現由金融公司承租，月租近60萬元，平均呎租約136元。該物業由投資者黎永滔持有，去年第四季估值約4億元，將於下月20日截標。

2012年3.68億購入物業前身

上述物業前身為顯輝中心，位於景隆街及謝斐道交界，鄰近商廈TOWER 535，黎永滔2012年以約3.68億元買入，當年顯輝中心每月租金收入約50萬元，租金回報約1.6厘。黎氏其後把物業重建，現狀物業於2020年落成，總面積約4400方呎，曾以月租150萬元招租，終在去年6月以近60萬元租出，較意向月租低90萬元或六成。

翻查資料，黎永滔近期接連放售物業，除上述物業外，早前以2億元、連租約放售中環士丹頓街9號至11號全幢商住物業；另外，亦放售於南區大潭道10A至10C號豪宅，市場估值約4.6億元，平均呎價約5.66萬元。

另外，資料顯示，沙田石門新式工廈項目W LUXE，再錄蝕讓個案，該單位為23樓S5室，建築面積426方呎，本月初以468萬元易手，呎價約1.1萬元。原業主2018年11月以584.7萬元向發展商一手購入，即持貨逾5年，帳面蝕讓116.7萬元或20%。

W LUXE 逾5年帳蝕兩成

另仲量聯行發表最新的《香港地產市場觀察》報告指出，商舖市場去年12月漸見不少內地零售商有意在港租用舖位，如內地燒烤連鎖店木屋燒烤，早前以月租約26.8萬元承租旺角創興廣場地舖，租金較對上租戶高約4%，以商舖面積2583方呎計，呎租約104元。

分析：今年內地零售商續在港擴張

仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如表示，去年首度進軍香港零售市場的境外零售商中，28%為內地零售商，較2022年5%顯著增加。按零售商計算，去年新來港的內地零售商數目按年增加超過10倍，反映內地零售商正積極進軍香港市場，當中以食肆最見積極，預期內地零售商在港擴張的趨勢將會於今年持續。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款