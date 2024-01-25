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億京橋頭圍申建1850伙 規劃署不反對

【明報專訊】政府推展洪水橋/ 厦村新發展區，億京去年7月就元朗橋頭圍一幅16.57萬方呎的土地，向城規會申請以總發展地積比率7倍作發展，擬建5幢47層高住宅大廈，提供1850個單位，另設一幢7層高非住用建築物，擬作零售設施，總樓面涉約116萬方呎。有關申請將於明日城規會審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關改劃申請，料可獲通過。

至於信和集團黃氏家族持有的屯門黃金海岸，去年中提交擴建發展申請，維持在酒店大樓的私人園景花園改作商業樓面，另加入酒店北面一幅逾4萬方呎的土地作露天停車場，涉樓面約3.49萬方呎。據規劃署文件顯示，該署亦不反對有關申請，料明日亦可獲城規會批准。

前玫瑰苑批建8層近12萬呎樓面

另外，屋宇署最新公布，去年11月共批出9份建築圖則，包括5項住宅及商住發展、兩項商業發展及兩項社區服務發展，其中新世界（0017）於2022年11月透過強拍、並以20.75億元統一業權的九龍又一村玫瑰街23至34號項目（前為玫瑰苑），獲批建一幢8層高分層住宅大廈，另設一層地庫，總樓面約11.68萬方呎。

此外，萬科香港旗下牛頭角定富街45至79號，亦獲批建1幢20層高（建於3層平台之上）的商住大樓，住宅面積佔約7.78萬方呎，另設1.56萬方呎非住用樓面，總樓面約9.34萬方呎。資本策略（0497）旗下銅鑼灣信德街17至17A號，於去年11月獲批建1幢30層高的酒店，總樓面約2.98萬方呎。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，據屋宇署資料顯示，去年11月份私宅落成量3238伙，較10月480伙按月大升約5.7倍，創22個月新高，但去年首11個月合計僅13,808伙，比2022年同期20,108伙減少31%，與全年目標約2萬伙仍有差距，料難達標。

他更指出，落成量減少，空置量相應回落，而去年有數以萬計的人才獲批來港，預計今年將是他們居港高峰期，在「租盤減、需求增」下，相信續推高住宅租金。

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