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新地郭基泓：一田減規模非看淡後市

【明報專訊】雖然新地（0016）旗下一田百貨早前突然縮減沙田及大埔分店規模，不過新地執行董事郭基泓昨日出席旗下The Point全新「即賺分」活動時指出，集團並非睇淡後市，只是重新定位及調整，而一田未來續有擴展，包括在旗下大埔白石角Silicon Hill及屯門NOVO LAND商場開設一田超市。

調整旗下商場定位 吸引港人消費

郭基泓表示，疫情後市民消費模式改變，集團正調整旗下商場及商舖定位，而港人北上消費屬大趨勢，但同時訪港內地客亦會增多，旗下商場生意雖然未恢復至疫情前水平，但較通關前已有好轉，公司亦加強與各商戶合作，以吸引港人留港消費，例如投資商場環境活化等。

此外，政府將於下月公布新一份《財政預算案》，郭基泓認為，為刺激經濟，官、商、民應加大合作，舉辦更多大型活動，帶動消費，另離境免稅額政策已經不合時宜，應進行適當調整，以吸引更多旅客留港消費。

另外，新地旗下The Point將推出全新「即賺分」服務，郭基泓指出，新服務能為會員、商戶及商場創造三贏局面，會員毋須親身前往客戶服務中心或拍照上載單據，即可儲分，省卻不少時間及手續，賺取積分後可轉換成Point Dollar作現金使用，直接帶動商戶生意，而是次系統開發及營運由新地負責，故商戶毋須額外投資，長遠有助增加商場營業額及人流。

目前，新地旗下25個商場已有超過1400間店舖參與「即賺分」服務，當中包括大型飲食集團、連鎖珠寶店及服裝店等，在短短5個月的試行營運階段，會員已透過「即賺分」成功儲得超過一億積分，期望今年3月底前，參與商戶增至超過2000間。

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