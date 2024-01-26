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時代集團CEO 4680萬沽半壹4房大宅

【明報專訊】息口高企，有資深投資者罕有沽貨。數年前連掃多個豪宅物業的「手袋教父」時代集團（1023）執行董事及行政總裁楊和輝，早前以4680萬元售出何文田半山壹號一個4房雙套單位連兩個車位，帳面獲利逾千萬元。

上述成交單位為半山壹號10座中層戶，實用1975方呎，4房雙套間隔，連兩個車位以4680萬元售出，實呎23,696元。資料顯示，單位由冠威國際企業有限公司於2011年3236.7萬元一手購入，公司董事楊和輝，為公司主席楊華強胞弟，當年他以110萬元一手購入一個車位，到2018年再以290萬元購入另一車位，總購入價為3636.7萬元，帳面獲利1043.3萬元或29%。

陽明4房戶5300萬沽 15年帳升1倍

時代集團楊氏家族鍾情物業買賣，楊和輝2009年亦曾以6857萬元購入半山壹號一幢洋房，至2019年「賣殼」售出，當時有指作價約1.1億元，帳面獲利約4143萬元或60%。2015年他更以3.629億元向嘉里（0683）一手購入九龍塘義德道1 & 3 Ede Road一幢洋房，實呎82,253元，呎價一度創出九龍洋房新高。

另市場消息指出，大潭陽明山莊18座高層95室，實用2067方呎，4房雙套間隔，最新以5300萬元連車位售出，實呎約25,641元。原業主於2009年以2570萬元連車位購入，持貨約15年，帳面獲利2730萬元，賺幅超過1倍。

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