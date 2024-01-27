呂麗君晉環4伙全撻訂 料輸1400萬 2021年1.4億掃入 發展商劈價兩成重新沽出

資料顯示，呂麗君當年所購的晉環4伙，全為實用面積919方呎的3房1套連工作間單位，位於1B座39至42樓A室，當年成交價3483.9萬至3536.4萬元，實呎37,910至38,481元，惟該批單位上月起陸續撻大訂，最新一伙為實用面積919方呎的1B座42樓A室，原本成交價為3536.4萬元，新近登記顯示已取消交易，以樓價10%計，料遭殺訂逾353萬元，該單位將於下周一起招標發售。若以呂麗君當時購入價共1.404億元計，料遭發展商殺訂共約1404萬元。

劉鑾雄去年11月突召開記者會，當時不具名地公開指出，「有人」購買晉環單位時，竟然「一次過付一成首期加15%釐印稅，行徑愚蠢」，稱「你夠薑嘅，你畀晒現金啦！我見啲有錢佬老婆畀現金，收租唔使驚個payment吖嘛，但畀10% deposit，畀15%政府，你話係咪傻㗎？」

官永義等購入3伙全部取消交易

事實上，淡市下不少名人選擇將晉環撻訂，如永義國際（1218）創辦人及大股東官永義一家三口，當年斥6355.4萬元所購的3伙，已先後取消交易，料損失約635.5萬元訂金。莊士機構（0367）「太子爺」兼執行董事莊家淦持有的兩伙同樣撻大訂，以購入價4127.3萬元計，料遭發展商殺訂約412.7萬元，其母莊賀碧諭2957.1萬元購入的一伙已完成交易。

樓盤入伙後累錄39宗撻大訂

晉環2021年中在樓市高峰時推出，銷情理想，惟事隔一年多，項目2022年底淡市時收樓，不少買家選擇撻訂，據成交紀錄冊資料顯示，樓盤本月暫錄得7宗撻大訂個案，而入伙至今，則累錄39宗撻大訂，該批單位總成交價高逾9.3億元，若全數殺訂10%，估計遭殺訂總額高達9313萬元。

另外，晉環撻訂重售單位的成交價均見下調，以呂麗君撻訂的4伙計，其中3伙已售出，成交價均較2021年低約17%至20%，當中1B座39樓A室，2021年成交價3483.9萬元，最新獲內地專才2780萬元購入，較當年低20.2%，最新實呎30,250元，買家在先免後徵下，可慳約715萬元辣稅。

明報記者