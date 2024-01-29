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信置今年擬推4盤 涉近2000伙 ONE CENTRAL PLACE成頭炮 最快今季推

【明報專訊】持有逾400億元現金流的信置（0083），在樓市吹淡風下，雖然去年全年僅沽逾570伙，但套現卻涉逾110億元。市場普遍預計，美國聯儲局將於今年起減息，料本港樓市將能受惠。信置執行董事田兆源接受本報專訪時表示，若政府全面「撤辣」將有助樓市鬆綁，本港樓價亦勢將止跌回穩，並朝更健康發展。該集團今年計劃推出4個全新盤，涉約1961伙，以中環ONE CENTRAL PLACE打頭陣，最快今季推出。

明報記者 甘潔瑩

田兆源表示，自去年10月政府「減辣」後，樓市表現確有好轉，不少準買家再度出動睇樓，期望購入「磚頭」投資，但「減辣」力度仍未足夠，加上減息周期尚未開始，部分買家仍抱觀望態度。田氏分析指出，地產與股票是本港的經濟命脈，若政府能全面「撤辣」，港人可自由地買樓投資，將有更多資金留港，樓市亦將健康發展。他續稱：「辣招是過去樓市不受控時出現的政策，如今在高息環境下，樓市淡靜、樓價下跌，『撤辣』有助樓市鬆綁，令樓價止跌回穩，亦可讓市民輕鬆置業，樓市亦會健康發展。」

去年沽逾570伙 套逾110億

信置去年售出何文田ST. GEORGE 'S MANSIONS多伙，在逆市下獲市場追捧，有助推高集團賣樓套現金額。去年《施政報告》公布調低非本地客置業辣稅，田兆源坦言，外來客對豪宅物業的需求大，特別是傳統豪宅物業，更是彌足珍貴，因此豪宅物業在「減辣」後已率先止跌，近月更是「億億聲」去貨，反映豪宅物業需求強勁。

擬下半年推3港鐵住宅盤

田兆源透露，集團今年頭炮新盤將是與市建局合作發展的中環ONE CENTRAL PLACE，項目位於金融核心區，提供121伙，於2021年11月已獲批預售，並於同年12月上載樓書，預計關鍵日期為今年9月，屬短期樓花項目，最快今季推售。項目116伙為標準戶，實用面積383至992方呎、主打一房及兩房戶；另設5伙特色戶，實用面積393至1028方呎，賣點是項目設有天橋橫跨卑利街接駁至毗鄰項目MY CENTRAL，以及永泰（0369）和資策（0497）合作發展商業及酒店項目，直達國際金融中心。

另信置今年將推出3個港鐵（0066）住宅項目，分別是元朗錦上路站柏瓏第3期（680伙）、黃竹坑港島南岸第4B期（368伙），以及油塘通風大樓住宅項目（792伙），可望於下半年推售，其中柏瓏第3期挾北部都會區，以及港鐵北環線南延的中鐵線利好消息之勢，整體配套將更趨完善，料可吸引各類買家。對於今年樓市發展，田兆源坦言，豪宅市場可看高一線，因供應匱乏；至於中小型住宅，預計價量均平穩發展。

[發展商專訪]

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