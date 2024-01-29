moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

年多近百億連掃4地 涉近177萬呎樓面

【明報專訊】信置（0083）積極部署推售旗下新盤之際，亦把握時機以低價吸納多幅土地，以便增加集團在港土地儲備。過去一年多，共斥資近百億元連環掃入4幅地皮，當中3幅土地更屬市區鄰近鐵路站的靚地，包括市建局土瓜灣榮光街/ 崇安街重建項目、啟德第2A區2及3號地皮、市建局九龍城盛德街重建項目，以及大嶼山長沙地，大部分以低於市場下限中標，累計增加176.71萬方呎的樓面。

被問及是否銳意拓展東九龍新版圖，信置執行董事田兆源回應指出，集團一直物色合適發展土地，剛巧政府或一鐵一局推出東九龍的土地而已。他坦言，東九龍區發展成熟，加上港鐵屯馬線開通後，東九交通更趨完善，挾鐵路優勢，項目能坐擁交通之便。

其中3幅均鄰近港鐵站市區地

事實上，除了長沙地外，信置投得的3幅土地均鄰近港鐵宋皇臺及土瓜灣站，不僅坐擁鐵路之便，亦鄰近啟德新發展區，區內商業及住宅項目將陸續上馬及落成，長遠前景看俏。田兆源補充指出，校網對家庭客而言，極具吸引力，中標的3幅市區地，坐落於傳統名校的地區，預計亦能獲家庭客垂青。

對於中標大嶼山長沙地，信置在區內擁有發展經驗，包括已落成、曾以實呎約3.76萬元售出項目示範屋的BOTANICA BAY，成為離島樓王。另外，信置亦於2018年12月以逾2億元中標嶼南道臨海地，目前正興建一幢逾1萬方呎的洋房大宅。

[發展商專訪]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款