年多近百億連掃4地 涉近177萬呎樓面

被問及是否銳意拓展東九龍新版圖，信置執行董事田兆源回應指出，集團一直物色合適發展土地，剛巧政府或一鐵一局推出東九龍的土地而已。他坦言，東九龍區發展成熟，加上港鐵屯馬線開通後，東九交通更趨完善，挾鐵路優勢，項目能坐擁交通之便。

其中3幅均鄰近港鐵站市區地

事實上，除了長沙地外，信置投得的3幅土地均鄰近港鐵宋皇臺及土瓜灣站，不僅坐擁鐵路之便，亦鄰近啟德新發展區，區內商業及住宅項目將陸續上馬及落成，長遠前景看俏。田兆源補充指出，校網對家庭客而言，極具吸引力，中標的3幅市區地，坐落於傳統名校的地區，預計亦能獲家庭客垂青。

對於中標大嶼山長沙地，信置在區內擁有發展經驗，包括已落成、曾以實呎約3.76萬元售出項目示範屋的BOTANICA BAY，成為離島樓王。另外，信置亦於2018年12月以逾2億元中標嶼南道臨海地，目前正興建一幢逾1萬方呎的洋房大宅。

[發展商專訪]