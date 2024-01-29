澄天增折扣回贈 比率達樓價12%

【明報專訊】樓價持續下調，市場缺乏大型新盤供應，而單幢盤銷情亦未見理想，發展商唯有減價或提供不同付款方法吸引買家。其中英皇國際（0163）旗下香港仔澄天，自去年10月底推售至今，累售約46伙，佔項目單位總數110伙約42%，發展商昨更新價單，新推「天天向上」建築期付款優惠，折扣連回贈比率達樓價約12%。
就澄天價單所見，項目原先的「星級建築期」付款，更改為「天天向上」建築期付款，兩方案下，買家同樣支付5%訂金後，分6次每次支付樓價0.5%加付訂金，惟原先的「星級建築期」付款不設折扣，另有最高7%現金回贈，而新推出的「天天向上」建築期付款，則有3%折扣，另有最高6%現金回贈，以及最多樓價3%代繳印花稅優惠。
不過，雖然新方案折扣連回贈比率達樓價約12%，但要全數獲得有關優惠，需於180天內完成交易，而該折扣連回贈比率，亦與原有的180天即供付款相若。發展商稱，上述方案指定提供予D或E室單位買家，相信可進一步吸引買家。項目周末其間連沽兩伙，套現1140萬元，昨日售出單位為10樓C室兩房戶，實用400方呎，成交價691.13萬元，實呎17,278元。
另外，碧桂園（2007）九龍城現樓瓏碧劈價賣樓帶動下，過去兩日市場共錄得約60宗一手成交，雖然較前周末約24宗多1.5倍，但仍處於低水平。其中瓏碧繼上周六即日售出40個單位後，昨日再沽兩伙，其中一伙為5樓J室，實用面積213方呎，成交價381.9萬元，實呎17,930元；另外一伙為15樓B室，實用213方呎，成交價399.2萬元，實呎18,742元，項目迄今累售112伙，累積套現約8億元。
市場統計，本月迄今市場暫錄得約410宗一手成交，由於本月餘下日子未有大型新盤推售活動，相信本月全月成交，將較上月全月約1400宗大跌近七成。