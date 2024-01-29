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壽臣山南天第 融匯自然與藝術

【明報專訊】豪宅融匯藝術，能讓生活質素進一步昇華。東立地產持有、位於港島傳統豪宅地段壽臣山道西的南天第，目前已屆現樓；南天第由曾規劃2013年西九大戲棚、創立LIMBONSAI Lifestyle品牌的設計師林偉而，以及生活概念品牌COLOURLIVING合作設計，將大自然、「藝術融入生活」的概念帶到家居，強調藝術與色彩共融。

明報記者 周悅蜓

攝影 黃志東

南天第共設3幢洋房，實用面積由4004至5132方呎；是次介紹的2號屋，實用4004方呎，3層高另連停車場、1795方呎花園、私家泳池、877方呎天台花園；地下層為私人停車場，設有電動車供電設備。私家升降機貫穿洋房3層，牆身選用Lala Curio的手繪牆紙，配合大自然意念。設計師在每層的設計均見心思，地下層樓梯採用黑白色的流水式雲石設計，客廳樓梯選用橡木地板及水泥外牆；主人房樓梯為木製拱形設計，營造溫暖氣氛的大自然感覺。

提供3幢洋房 洋溢溫暖氛圍

客廳位於地面層，以淺色為主色調，並加上各種紋理元素；其中白灰色的地氈，配合垂直掛在牆上、作藝術品展示的綠啡氈，展現特別視覺效果。客廳外連花園，令客飯廳採光度和空間感十足。花園採用粉紅色、藍色家具配搭，並設16米私家泳池。另廚房與客廳同層，設計以黑灰色為主調，並有多種名牌電器配備。

客飯廳採光度空間感十足

1樓包括家庭廳及兩間套房，精緻藝術品及家俬相互配搭，營造出舒服、具品味的居住空間；其中1間房間以半透明玻璃扇門分隔，有別傳統以牆身劃分的做法，令家庭廳空間靈活易用。兩間套廁選用意大利品牌Glamora防水防霉牆紙，除可配合浴室需要，亦不失藝術品味；浴室配有LED鏡櫃，內置插頭和鏡中鏡，優雅實用。

2樓全層為主人套房，步入式衣櫃連接睡房及工作室，空間貫通。睡房亦有不同的獨特藝術品，包括融合中、西特色的手製屏風，以及Lala Curio的森林絲質藝術。雙人牀可三邊落牀，可透過巨型落地玻璃窗，瀏覽壽臣山的景色。

套廁方面，選用深藍、橙啡色等充滿自然風格的壁畫設計，並配搭淺色雲石地板、及黑色浴室設備，呈現視覺對比效果。值得留意，項目位於壽臣山道西，並鄰近香港仔隧道口位置，部分洋房可能受車輛聲浪影響。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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