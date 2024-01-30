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尚悅‧嶺一房318萬沽 5年實蝕近四成

【明報專訊】踏入2024年，二手樓市交投雖見回升，惟樓價跌勢似乎仍未見底，細單位蝕讓情况尤其嚴重。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗半新盤尚悅‧嶺本月錄得兩宗成交，均屬蝕讓個案。屋苑2座高層F室，實用270方呎，一房間隔，以318萬元沽出，為屋苑一房戶入伙後二手做價新低，實呎11,778元。

上述單位原業主2019年3月467.7萬元一手買入，持貨約5年，帳面蝕149.7萬元或32%，連使費料實蝕約172萬元或約37%。

御金．國峯一房680萬沽 12年蝕12%

本月九龍站及高鐵站一帶主要屋苑暫錄10宗二手成交，超越上月全月8宗。美聯高級區域營業董事彭文浩表示，鄰近高鐵站的油麻地御金．國峯，位於6座中低層E室，實用469方呎，一房間隔，獲本地客以680萬元連租約承接，實呎14,499元。撇除2022年的事故單位成交，是次成交呎價料成屋苑近年新低。原業主2012年1月724.9萬元一手購入，持貨約12年，帳面需蝕44.9萬元或約6%，連使費料實蝕約86萬元或約12%。

荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月交投量增至25宗，追平上月全月成交宗數水平，料全月勢超上月。中原高級分區營業經理馮健平稱，平均呎價自上月起已跌穿1萬元，本月呎價低於萬元的成交佔22宗，平均實呎約9500元。屋苑6期蘭秀道34號高層C室，實用508方呎，一房間隔，望內園景，以505萬元沽出，實呎9941元，屬市價水平。原業主2007年3月208.8萬元購入，持貨近17年，帳面獲利296.2萬元或1.4倍。

內地專才2.8萬租曉峯兩房戶

二手豪宅罕有錄大額成交，市場消息指出，大坑名門1座頂層複式戶剛易手，實用面積2442方呎，5房雙套間隔，連平台及泳池，早前以1.6億元放售，最終以1.183億元易手，實呎48,444元，呎價創屋苑5年新高。原業主2009年1月7150萬元一手購入，持貨15年，帳賺4680萬或65%。

租金受內地專才持續來港租樓刺激而上升。美聯高級營業經理江雲龍表示，北角曉峯高層B室，實用約549方呎，兩房1套間隔，獲內地專才以月租約2.8萬元承租，呎租51元。業主2018年5月以約1138萬元購入，租金回報約3厘。

[香港地產]

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