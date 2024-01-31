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Elize PARK享鄰近雙港鐵站地利

【明報專訊】市區全新盤向來有捧場客，旺角繼2021年中登場的ONE SOHO，相隔逾兩年後，再有全新住宅供應。本地新晉發展商樂風旗下首個住宅項目Elize PARK，主打1房、兩房戶型，中高層外望開揚市區景。項目最大賣點，是鄰近港鐵太子站和旺角東站，分別只需數分鐘步程即可抵達，坐擁地利之便。

明報記者 江俊洋

攝影 馮凱鍵

樂風首個住宅項目Elize PARK，位處洗衣街，關鍵日期為2024年6月，樓花期只約5個月，不設車位，住宅樓層為5至25樓（不設13、14及24樓），提供52個單位。項目提供的標準單位，實用面積介乎243至341方呎，亦有小量特色單位，包括連平台及連天台單位；除23及25樓，其餘住宅樓層設有3伙。

全盤52伙 屬1房兩房設計

今次介紹的兩個示範單位，其中以18樓B室為藍本的連裝修無改動間隔單位，實用面積243方呎、1房間隔，室內裝修以簡約木系風格為主調，選用大量淺木色及米白色，再配襯淺灰色，營造低調自然感。露台擺放休閒椅及小茶几，讓戶主可享受戶外景色。

單位原則，並沒有間隔牆分隔大廳及睡房，可增加戶主布置單位的靈活性，設計師在示範單位內，利用電視櫃分隔廳區及寢區，同時可作為特色牆功能，電視架能夠360度旋轉，不論身處任何角落，都可觀看電視。

露台擺放休閒椅 觀開揚市景

走入睡房，面積約56方呎，房內的地台稍為升高，以提供額外儲物空間，另提供雙人牀，一旁設梳妝枱，睡房的凹位訂做高身趟門衣櫃。

轉到另一個示範單位，以18樓A室搭建的「清水房」，實用面積341方呎兩房間隔，為Elize PARK標準單位中面積最大戶型。甫進入室內，為面積約90方呎長形大廳，相信擺放家具後，客飯廳將間隔分明，兩個房間面積分別約40方呎、60方呎，細房間備有對流窗，建議可善用3.3米樓層高度的高樓底優勢，訂做高架牀等家俬，令內籠更見使好用。

可善用高樓底 訂做高架牀

浴室設有窗通風，以排走濕氣，淋浴間佔約一半空間；洗手盆設計相對較細小以遷就佈局。位於大門旁的開放式廚房，自成一隅的設計，營造出梗廚的感覺，惟物業不供應煤氣，因此戶主日後需使用電磁爐煮食。

Elize PARK所有單位設露台，主要望向伊利沙伯中學，中高層景觀開揚，惟對出的洗衣街，平日有不少車輛經過，低層單位或受街道上的聲浪影響。不過，所有單位均裝設雙層中空玻璃，可阻隔部分聲浪，減低對單位影響，反映發展商的心思。

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