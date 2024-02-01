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十大屋苑上月165宗 10個月新高

【明報專訊】不少買家趁近月樓價回調入市，令十大屋苑近月成交量持續上升。中原地產統計，十大屋苑上月錄165宗成交，較去年12月156宗升5.8%，創去年3月後近10個月新高，亦為去年10月118宗後，連續4個月過百宗水平，其中天水圍嘉湖山莊及荔枝角美孚新邨交投最活躍，上月成交量均創去年3月後10個月新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，去年底美國宣布加息周期完結，更預告今年有機會開始減息，港府亦宣布暫停賣住宅地，整體市場氣氛逐漸轉好，增強買家入市信心。加上上月一手市場欠缺大型新盤，購買力回流二手，部分業主擴大議價幅度，推動交投增加。

嘉湖美孚最旺 兩屋苑佔63宗

嘉湖山莊上月價量齊升，錄32宗成交，按月增28%，創去年3月後10個月新高，亦是十大屋苑中成交宗數最多，平均實呎8206元，按月輕微反彈約0.4%。美孚新邨上月錄31宗成交，亦創10個月新高，按月反彈29.2%，平均實呎徘徊9608元，已連續3個月低於萬元水平。此外，鰂魚涌太古城錄26宗成交，按月增加62.5%，為十大屋苑中升幅最勁，平均實呎約14,885元，按月則跌約1.7%。

不過，鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌康怡花園上月價量齊跌。海怡半島錄8宗成交，按月下跌38.4%，平均實呎約13,157元，按月跌約10%，為十大屋苑之中跌幅最大屋苑。康怡花園上月錄約4宗成交，按月下跌約33.3%，實呎約13,561元水平，較去年12月跌約5.1%。此外，紅磡黃埔花園上月錄16宗成交，按月下跌38.5%，成交量跌幅與海怡半島相近，不過屋苑上月平均實呎回升至12,734元水平，按月升3.1%。

藍灣相連戶3279萬沽

9個月最大宗

另外，小西灣藍灣半島錄9個月來最大宗二手成交。利嘉閣分行聯席董事武秉強表示，藍灣半島5座極高層A室及B室相連戶，實用面積共約1461方呎，每個單位原則均為3房1套連工人房間隔，望開揚海景，以3278.6萬元易手，實呎22,441元。成交價為繼去年4月後，屋苑首宗破3000萬元成交。業主2007年合共以約1323萬元購入，帳面勁賺逾1955萬元或約1.5倍。

[香港地產]

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