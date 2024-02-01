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代理涉提供失實按揭資訊 地監局轉介銷監局

【明報專訊】一手銷監局早前透露，去年一名地產代理涉嫌違反《一手銷售條例》，為誘使另一人購買一個指明住宅物業，作出欺詐或罔顧實情失實陳述，案件已進法律程序。地監局行政總裁韓婉萍表示，局方去年曾轉介一宗個案予銷監局跟進，主要涉及代理就某樓盤提供失實按揭資訊。

地監局去年開立196宗投訴

按年減28%

韓婉萍又稱，較早前已判刑的一宗個案，事主正就刑期提上訴。資料顯示，去年一名代理因涉及傳布佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯虛假或誤導資料，被裁定違反一手銷售條例，兩項控罪各判監兩個月，同期執行及即時監禁，為一手新例實施10年來首錄地產代理被定罪及判囚個案。

另地監局主席蕭澤宇表示，局方去年共開立196宗投訴個案，比2022年減少28%，當中涉及一手住宅物業投訴24宗，比2022年減少20%。當中以「發出違規廣告」一類佔最多，但宗數比2022年減少6%。

同時，去年地監局開立14宗有關香港境外物業投訴個案，比2022年的62宗大減77%。該局去年對441名持牌人或前持牌人採制裁行動，包括暫時吊銷19個牌照、撤銷32個牌照。其他工作方面，去年地監局共巡查一手樓盤銷售點826次、代理商舖849次、就有關反洗錢、打擊恐怖分子資金籌集的指引抽查1239次，並抽查網上物業廣告1331次，共發現101宗違規個案，比2022年減少13%，大部分涉及違規廣告。

蕭續稱，就去年競委會入稟控告地產代理行涉嫌收取同一實收佣金比率事件，局方正籌備相關指引，預期今年上半年推出。另明年首季將推出首階段強制持續專業進修計劃，屆時新持牌人須在每個牌照有效年度內取得指定持續專業進修學分，才可獲續牌。

[香港地產]

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