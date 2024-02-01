富達國際劉培乾：料政府推有力政策應對內房逆風

富達國際劉培乾近日在網上投資研討會上指出，中國自2023年初放寬疫情防控、重啟經濟以來，該行在地經濟活動追蹤系統顯示，中國經濟呈「雙軌」增長形態，服務業和工業引領經濟增長，房地產行業則一直拖累增長，她認為，這反映政府致力推動經濟向「高質量增長」，而非不惜一切代價追求數字上的經濟增長目標。

「龍」向來象徵幸運、成功及強大，在2024年龍年，劉培乾估計在中國政府以貨幣政策及財政政策支持下，GDP按年增長可望達4%至5%，而且隨着經濟周期性復蘇勢頭增強，預期中國不會像2023年般出現通縮，2024年龍年通脹壓力料保持溫和，不論居民消費價格指數（CPI）及全國工業生產者出廠價格（PPI）均會錄得正增長，而且房地產市場2023年對GDP增長拖累按年減少後，此趨勢在2024年龍年料仍會持續。

料中國今年走出通縮 CPI及PPI均錄增長

由於中國CPI在2023年10月至12月均按年下跌，去年12月PPI按年下跌2.7%，而且是自從2022年10月以來連續15個月錄得跌幅，通縮問題一直困擾投資者，因此，劉培乾料2024年龍年中國不論CPI及PPI均回復正增長，屬相對樂觀的預測。

劉培乾表示：「中國政府需要推出政策令整體物價回復增長，當中，我們估計貨幣政策會進一步發力，而積極的財政政策刺激亦會適度發力、提質增效。」

中國今年除了可望實現CPI及PPI回復增長外，樓市過去逾兩年銷售價量齊跌後，今年若能回穩，料亦可以增加投資者的信心。人民銀行本月初公告，上月國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行等政策性銀行淨新增抵押補充貸款（Pledged Supplementary Lending，下稱PSL）3500億元人民幣，是2023年2月以來首次錄得淨新增，上月底PSL餘額為3.25萬億元人民幣（見圖1）。

劉培乾估計，上月淨新增的3500億元人民幣PSL主要用於房地產市場支持健康發展，包括向城中村重建項目注資，這屬正面的發展，料可以促進房地產投資，但估計不會再次出現在2014年至2019年由PSL推動棚戶改造所帶來大量內房新盤銷售的情况。

上月淨新增PSL 3500億人幣 重建城中村

劉培乾指出，目前城中村重建項目與2014年至2019年棚戶改造不同的是，這並非大規模進行，只是聚焦於21個城市，而且不一定要拆卸舊樓重建為新樓，即可以只為舊樓翻新或增值，因此帶來的房地產投資料不及當年，但她認為，此舉也可以改善城中村居民的生活質素，有關居民在生活環境改善後，可望增加消費，屬更持續的增長模式。

目前中國在21個指定城市推進城中村重建項目，而非像2014年至2019年大規模推行棚戶改造般拆卸舊樓重建為新樓，藉此大力推動房地產投資，與地方政府財政狀况不及當年亦有關。

地方政府賣地收入跌 難力推房地產投資

劉培乾表示，地方政府賣地收入自2021年中以來一直按年錄得負增長，近兩年跌幅亦一直維持於20%或以上（見圖2），調整期比2015年至2016年期間更長時間及更深力度，這間接亦限制了地方政府的財政開支及房地產投資。

新興產業推動長遠增長 居民收入增利置業

綜合上述分析，劉培乾總結，由於中國政府已決定未來以電動車、綠色能源、高端製造及銀髮經濟等新興產業、而非再以房地產推動經濟增長，故投資者不應期望房地產政策將出現重大改變，因此是次房地產市場調整期或長達數年，未必會在2024年龍年便止跌回升；但她亦強調，隨着中國上述新興產業取得成功，料全國年收入達16萬元人民幣或以上的中高或高收入家庭數目將在2030年大幅增至逾2.5億，佔整體城市家庭數目的比例增至逾60%（見圖3），這料會帶來龐大置業需求，可以支持房地產市場健康發展。

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]