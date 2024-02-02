moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

前啟德大廈重建項目命名「泰峯」

【明報專訊】市場憧憬新春後，樓市有機會出現小陽春，上世紀中以製衣業起家的王新興集團，擬今年推出在港首個住宅、即九龍灣前啟德大廈重建項目，市場消息指出，項目名為泰峯（UptownEast）。資料顯示，項目位於觀塘道53至55A號，即觀塘道兒童遊樂場及聖若瑟英文小學之間；總共提供807伙，逾半為兩房戶，實用面積約400至500方呎，另設開放式、1房、3房及4房，市場估計短期可獲批預售樓花同意書。值得留意，上述項目策略合作伙伴為新世界（0017）

恒地新春後擬推巴域街1期

另外，恒地 （0012）計劃新春後推出兩個全新樓盤。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，旗下長沙灣巴域街第1期涉約700伙，而大埔美新里項目則涉約120伙，兩盤共提供約820伙。

新春將至，2月首日整體一手交投淡靜，但不乏豪宅成交，鷹君（0041）大埔白石角朗濤，連沽兩伙實用面積1773方呎4房戶，吸金近8500萬元，其中第5座11樓B室，連車位成交價4303萬元、實呎2.42萬元，買家成交期為1080日，即約3年。 中海外（0688）啟德跑道區維港1號，新錄第2A座26樓A室，實用面積763方呎3房1套戶，成交價1873.6萬元、實呎2.45萬元。另麗展（0488）及市建局合作、之前數次劈價的觀塘Bal Residence，再次更新價單，將20伙的價錢再調減約一成，扣除最高15.75%折扣，1房戶折實價490.34萬元起。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款