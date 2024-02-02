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太古城極低層640萬沽 46年賺39倍

【明報專訊】近月部分大型屋苑二手交投回升，美聯助理區域經理錢敏義表示，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城上月錄27宗二手成交，較12月17宗升近六成，其中位於太湖閣極低層兩房戶，實用面積583方呎，獲同區用家以640萬元承接，實呎約10,978元，為上月最低成交價個案。原業主早於1978年以約16.2萬元購入，帳面獲利約623.8萬元或約38.5倍。

元朗上月56宗二手成交 四成蝕讓

不過，二手市場續錄蝕讓個案。中原副區域營業經理王勤學指出，元朗上月錄約56宗二手成交，按月跌約13%，而蝕讓個案佔23宗或41%，其中朗屏8號2座中層B室，實用面積246方呎，開放式間隔，以336萬元沽出，實呎13,659元，料為屋苑入伙以來二手價新低個案。原業主2019年5月444萬元買入，帳面蝕108萬元或24%，連使費料實蝕約129萬元或29%，料為屋苑約3年來最大蝕幅成交。

藍灣兩房實呎1.4萬 重返9年前

此外，中原高級分區營業董事柯勇稱，將軍澳MONTEREY 6A座連平台特色戶，單位實用面積343方呎，1房間隔，以600萬元易手，實呎17,493元。原業主2020年6月700萬元購入，持貨不足4年，帳面蝕讓100萬元或14%，連使費料實蝕139萬元或20%。

另外，世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島上月錄約5宗成交，較去年12月6宗微減1宗。其中，屋苑第2座高層H室，實用面積436方呎，兩房間隔，望山景及海景，以608萬元沽出、實呎13,945元，呎價料重返約9年前水平。上述單位原業主2012年508萬元購入，帳面獲利100萬元或20%。

僑星閣銀主盤貶值11%沽出

另外，環亞拍賣昨舉行農曆年前最後一場拍賣會，沽出兩伙銀主盤，其中樓齡約58年的西半山干德道僑星閣A座中層B室，實用面積894方呎，兩房間隔，開價990萬元，獲兩組買家競投下，最終搶高至1070萬元易手，實呎11,969元。上述單位原業主2018年1200萬元購入，其後淪為銀主盤，物業去年中亦曾推出拍賣，惟未獲市場承接，現成交價較約6年前購入價貶值130萬元或11%。

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