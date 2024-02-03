Elize PARK首批30伙 改下周二招標賣

【明報專訊】新晉發展商樂風旗下樓花期長約5個月的旺角Elize PARK，日前才以折實均呎2.66萬元首推30伙後，昨日上載銷售安排，敲定2月6日（下周二）首輪開售30伙，惟突然改以招標發售。對此樂風回應指出，價單售價仍具參考價值。一手銷售監管局回應查詢時則指出，局方會檢視銷售安排，如發現違規將調查跟進。