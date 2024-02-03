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Elize PARK首批30伙 改下周二招標賣

【明報專訊】新晉發展商樂風旗下樓花期長約5個月的旺角Elize PARK，日前才以折實均呎2.66萬元首推30伙後，昨日上載銷售安排，敲定2月6日（下周二）首輪開售30伙，惟突然改以招標發售。對此樂風回應指出，價單售價仍具參考價值。一手銷售監管局回應查詢時則指出，局方會檢視銷售安排，如發現違規將調查跟進。

日前以折實均呎2.66萬推出

Elize PARK首推的30伙屬1房及兩房戶，實用243至341方呎，入場單位為6樓B室，實用244方呎1房戶，價單折實價599.82萬元、實呎2.45萬元。值得一提，項目招標文件均列出各單位底價，如上述6樓B室，底價同樣為599.82萬元。

樂風表示，Elize PARK的銷售安排，符合一手住宅銷售條例，並遵循法律程序，而招標方式出售單位更靈活、更切合市場和買家需要；此外，地產建設商會提供予業界的僅屬指引。Elize PARK首張價單的折實均呎，是繼2021年3月新地（0016）太子道西Prince Central，以折實均呎2.96萬元首推50伙後，約3年來同區最貴首批折實均呎。

曉柏峰明推32伙 折實均呎1.6萬

Elize PARK開售前，恒地（0012）長沙灣西洋菜北街曉柏峰明天新發售32伙，折實均呎1.6萬餘元，開放式戶折實價271.8萬元起。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，是次推售32伙，市值1.92億元。

嵐玥上樓書 兩屋5658呎起

另雅居樂（3383）陳氏家族成員旗下新藝控股、已屆現樓的大嶼山長沙豪宅嵐玥，剛上載樓書，稍後招標發售。項目提供兩幢獨立屋，實用5658至5678方呎，皆為5房5套設計，每幢均連4000餘方呎花園等。新世界（0017）發展、現正重建的大圍站柏傲莊III，新增1宗取消交易，為第8A座16樓F室、實用473方呎兩房戶，原於2021年中以930.8萬元售出；項目2021年8月至今累錄約466宗取消交易，涉總成交額逾70億元。

[香港地產]

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