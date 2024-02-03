兔年近尾聲 CCL按周微彈0.17%

觀望月底財政預算案 預約睇樓回落

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，雖然受惠1月4日港府暫停賣住宅地的消息，但本周CCL仍為364周、即近7年來次低，較2021年8月歷史高位191.34點，低23.27%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報146.71點，按周微升0.13%；CCL（中小型單位）報145.56點，按周微升0.13%；豪宅方面，CCL（大型單位）報153.04點，按周升0.36%。上述3項指數，均重返2017年上半年水平。

新春將至之際，加上市民觀望本月底出台的新財政預算案，令今明兩日周末預約二手睇樓量亦回落。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，全港50個指標屋苑，共錄940組客戶於周末預約睇樓，按周跌2.6%，連續4周升勢終止，其中九龍21個屋苑、新界21個屋苑，預約睇樓量按周跌4.4%、2.1%，港島8個屋苑則持平。

雲海3房1070萬沽 3年實蝕逾兩成

二手方面，馬鞍山半新盤雲海新錄二手蝕讓。代理消息稱，雲海榕海臺2座中層D室，實用719方呎3房戶，原業主減價30萬元或2.7%後，以1070萬元售出、實呎1.48萬元；原業主2020年6月1298.34萬元購入，帳面蝕逾228萬元或18%，連使費計後實蝕逾277萬元或21%。

采葉庭兩房483萬易手 22年升值逾兩倍

另中原副區域營業董事蕭頌崴表示，元朗采葉庭3座高層H室，實用460方呎兩房間隔，以483萬元易手、實呎1.05萬元，做價料重返2017年同類水平，新買家為新婚夫婦，見樓價回落決定入市；原業主2002年9月157.83萬元買入，帳面賺逾325萬元或兩倍。馬鞍山觀瀾雅軒亦新錄本月首宗二手成交，中原資深區域營業經理胡耀祖表示，屋苑2座高層B室，實用933方呎3房1套間隔，以1168萬元易手、實呎1.25萬元；原業主2000年505萬元一手購入，帳面賺約663萬元或1.3倍。

[香港地產]