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蘭桂坊長情業主舖放售 市值2.5億 呎價近7.8萬

【明報專訊】中環蘭桂坊地舖錄罕有放售個案，高力獲委託出售德己立街38、42及44號好利商業大廈地下低層A舖，商舖建築面積3228方呎，目前正由酒吧承租，市值約2.5億元，折合呎價7.784萬元。據悉，物業將以售後租回形式出售，料獲投資者或跨國機構作投資用途。

資料顯示，上述物業由區內何姓投資者持有，早在2001年10月以4000萬元購入，其後一直作自用舖，若成功以2.5億元出售，帳面將獲利2.1億元或5.25倍。高力香港商鋪服務主管吳凱寧表示，隨着旅遊業逐步復蘇及本地消費意欲增加，一線商舖租金去年第四季升幅達2.2%，按年升7.5%，當中以運動休閒服飾行業、健身室和餐飲走勢最為強勁。

凱施銀主盤5800萬沽 10年貶值三成

日前被法庭頒令清盤的凱施餅店，不少物業已淪為銀主盤，近日再有銀主盤易手。市場消息指出， 西灣河筲箕灣道114號全幢，包括地舖連5層住宅，總樓面約5900方呎，獲買家以5800萬元承接，呎價9831元。據悉，商舖由多個租戶承租，租金收入約29萬元。資料顯示，上述物業由凱施餅店創辦人蕭氏家族「太子爺」蕭霆峰持有，他於2014年3月以8800萬元購入，2022年至2023年間被接管，及後曾以9000萬元放盤，但乏人問津，至近日獲買家以5800萬元承接，即減價約3200萬元或36%，物業近10年間貶值3000萬元或34%。

翻查資料，凱施餅店不少物業已淪為銀主盤，亦相繼被接管人出售，如上月下旬以約6200萬元沽出元朗青山公路62號–元朗段的全幢物業，該物業曾10度加按，成交價較凱施餅店10年前以1.4億元購入價，大幅貶值一半，平均呎價1.75萬元。

[香港地產]

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