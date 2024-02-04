MALIBU兩房實呎1.27萬沽 同類新低

原業主在2018年3月725.6萬元一手購入，持貨快將6年，帳面蝕讓35.6萬元或近5%，計算交易雜費後，實際蝕逾58萬元或8%。

YOHO Town三房實呎1.28萬

上月全月共錄13宗成交的元朗YOHO Town，再錄蝕讓個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，YOHO Town最新的成交為7座高層B室，實用面積637方呎，3房連套房間隔，原業主早前以850萬元放售，議價後減價32萬元或近4%、以818萬元沽出，實呎12,841元。原業主2017年5月以826萬元買入，持貨逾6年，轉手帳面蝕8萬元或近1%，計算交易雜費後，實際蝕約33萬元或近4%。

另港置研究部董事王品弟表示，綜合土地註冊處最新資料顯示，1月住宅物業（包括一手私宅，二手私宅及二手公營房屋）錄3702宗註冊，較去年12月的3106宗增加約19.2%，數字連升3個月，並創7個月新高，惟仍較2023年平均每月約3910宗低約5.3%，而有關的註冊數字，主要反映去年12月市况。

專才逾1458萬購明翹匯3房

一手市場方面，農曆新年前未有大型新盤部署推，靠餘貨撐場。昨日共錄約10宗一手成交，其中佳明集團（1271）旗下青衣明翹匯，昨日以招標形式售出1伙，單位為1座9樓A室，實用面積807方呎，屬3房連套房及儲物室和多用途套房，成交價1458.5萬元，實呎18,073元。買家屬西九龍專才，認為單位間隔屬同區罕有。據悉，明翹匯自2019年11月開售至今，累售729伙，佔全盤776伙近94%。

曉柏峰今先到先得發售32伙

另恒地（0012）旗下長沙灣西洋菜北街曉柏峰，日前加推50伙，今日以先到先得形式發售32伙。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示， 曉柏峰首次推出兩房連衣帽間戶型，當中A座A6室，實用面積387方呎，開則方正實用，配以特高樓底高度設計，提高單位的空間感。

[香港地產]