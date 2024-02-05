moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

籲「撤辣」挽回買家對後市信心

【明報專訊】踏入2024年本港樓市未見明顯反彈，適逢股市持續波動，社會有強烈聲音，期望財政司長陳茂波本月底公布新《財政預算案》，可以在樓市辣招上再多做點工夫，以提振樓市和整體經濟；富豪物業代理董事衛振聲認為，若新《財政預算案》落實全面「撤辣」，勢必刺激市場對房產物業的需求，激活交投量，挽回買家對後市的信心。

雖然特首李家超去年10月公布的《施政報告》，推出多項樓市「減辣」新舉措，但本港樓價迄今未出現反彈。衛振聲指出，樓市依然受高息、環球地緣政治危機等因素影響，近期一、二手住宅物業均需減價促銷，令很多買家對後市失去信心，而差估署數據顯示，2023年全年整體私宅售價指數按年跌6.8%，正屬買家對後市失信心的反映。

稱投資者寧將資金做定存

衛振聲認為，要挽回買家對後市的信心，特區政府首要工作，是撤銷所有樓市「辣招」；他指出，香港社會不乏資金，但很多投資者現時寧願將手頭資金，放在銀行做定期存款，若政府落實全面「撤辣」，可帶動買家、特別是投資者，多購買第2、第3個單位的意欲，刺激樓市交投市况。

豪宅價看高一線 料升3至5%

展望2024年樓市後市，衛振聲表示屬審慎樂觀，估計上半年整體樓價走勢依然波動，但如果第二三季息口掉頭回落，下半年市場氣氛將可改善，預計中小型樓價今年有機會回升3%，而豪宅因為新供應少可以睇高一線，全年料有力上升3%至5%。

（發展商專訪）

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款