籲「撤辣」挽回買家對後市信心

雖然特首李家超去年10月公布的《施政報告》，推出多項樓市「減辣」新舉措，但本港樓價迄今未出現反彈。衛振聲指出，樓市依然受高息、環球地緣政治危機等因素影響，近期一、二手住宅物業均需減價促銷，令很多買家對後市失去信心，而差估署數據顯示，2023年全年整體私宅售價指數按年跌6.8%，正屬買家對後市失信心的反映。

稱投資者寧將資金做定存

衛振聲認為，要挽回買家對後市的信心，特區政府首要工作，是撤銷所有樓市「辣招」；他指出，香港社會不乏資金，但很多投資者現時寧願將手頭資金，放在銀行做定期存款，若政府落實全面「撤辣」，可帶動買家、特別是投資者，多購買第2、第3個單位的意欲，刺激樓市交投市况。

豪宅價看高一線 料升3至5%

展望2024年樓市後市，衛振聲表示屬審慎樂觀，估計上半年整體樓價走勢依然波動，但如果第二三季息口掉頭回落，下半年市場氣氛將可改善，預計中小型樓價今年有機會回升3%，而豪宅因為新供應少可以睇高一線，全年料有力上升3%至5%。

（發展商專訪）