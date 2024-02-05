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本月首4日新盤成交30宗

【明報專訊】新春節日氣氛漸濃，一手市場未有全新焦點大盤推出，發展商只繼續出售餘貨。綜合市場資訊，剛過去周末兩日，共錄約16宗一手成交，令2月首4日整體一手成交微增至逾30宗；而昨日新盤成交主要來自恒地（0012）旗下長沙灣西洋菜北街曉柏峰，以及同系紅磡必嘉坊3期Baker Circle Greenwich，兩盤昨日共售約4伙。

曉柏峰必嘉坊3期單日共售4伙

曉柏峰上周公布新一張價單，昨日新一輪銷售推出32伙，開放式戶折實入場271.8萬元，亦首推兩房連衣帽間戶型，市場消息稱項目沽約3伙，賣出單位主要屬22樓至25樓A5室，屬實用350方呎兩房戶型。

瓏碧周末沽4伙 吸金2260萬

至於碧桂園（2007）九龍城瓏碧，上月突擊減價約三成後，至今累售54伙；新近再連沽4伙，分別位於20樓A室、21樓K室、23樓C室及25樓C室，實用介乎281至354方呎，全屬1房間隔，成交價528.3萬至613萬元，吸金逾2260萬元；當中成交價最貴單位為21樓K室，實用354方呎，以613萬元沽出、折合實呎17,316元。

Elize PARK明日招標發售30伙

新地（0016）旗下已屆現樓的元朗錦田PARK YOHO Napoli，過去周末亦售出1伙，為第21B座11樓B室，實用487方呎，兩房連開放式廚房間隔，以661.46萬元成交、實呎13,582元；同系天水圍YOHO WEST過去兩日亦售出兩伙。

另一方面，樓花期長約5個月的旺角單幢全新盤Elize PARK，發展商樂風集團原本以價單形式開售30伙，上周五上載銷售安排，突然宣布改以招標方式發售，並將於明天（2月6日）進行，料為兔年最後一個推出的全新樓盤。

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