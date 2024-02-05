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深灣9號海景4房月租9萬

【明報專訊】歲晚臨近，私宅租務表現仍活躍，市區分層豪宅不乏承接力；美聯助理區域經理楊家俊表示，香港仔深灣9號第6座高層B室，實用1650方呎4房雙套連儲物室間隔、望南區海景，獲同區客斥資9萬元、連車位租住，實用呎租約55元；業主2017年以約5950萬元購入，享租金回報率1.8厘。

天璽4房呎租56元獲承接

同屬豪宅的九龍站天璽，亦有海景單位租出；中原副區域營業董事余倫鋒表示，天璽海鑽璽中層B室，實用1128方呎4房1套間隔，獲新租客以6.3萬元承租，實用呎租約56元；業主2013年以3577萬元一手購入，享2.1厘租金回報率。

麗港城3房「零議價」租出 呎租31元

另外，美聯首席高級營業經理黃家樂表示，藍田麗港城3期第37座中低層A室，實用748方呎3房戶、望海景，業主以2.3萬元放租，放盤約兩周獲公司租客洽詢，並「零議價」拍板承租，實用呎租約31元；上述單位業主2021年以約1068萬元購入，享租金回報率2.6厘。

新界區亦不乏大單位承租。中原高級資深分區營業經理黃淑賢表示，青衣盈翠半島第12座中層A、B室，實用約1152方呎，4房間隔相連大戶，業主原叫租4萬元，最終減價至3.5萬元租予外區家庭客，即累減5000元或12.5%，實用呎租逾30元，較同類單位市值租金約3.8萬至4萬元，成交價低約一成；業主2012年以1060萬元購入，享約4厘租金回報率。

One Innovale 3房租1.6萬 減11%

去年入伙的粉嶺北One Innovale，不少租盤雖然已被市場消化，但仍有業主放租；中原區域營業董事陳國輝表示，屋苑2期C座中層01室，實用438方呎3房戶，業主減價2000元或11%後，獲區內客以1.6萬元承租，實用呎租約37元；業主2022年以約697萬元一手購入，享2.8厘租金回報率。

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