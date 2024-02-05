收爐前 十大屋苑周末單位數成交

代理憧憬新春二手小陽春

中原統計，十大屋苑有7個於過去周末兩日「零成交」，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，不少中大碼物業業主、或買家已離港外遊，睇樓活動減少，但預計新春期間，二手樓市或提前出現交投小陽春。

十屋屋苑4宗成交中，兩宗來自天水圍嘉湖山莊，已屬成交最多屋苑；中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊景湖居第3座低層B室，實用630方呎3房連套間隔、望園景，以468萬元易手、實呎7429元；原業主2015年6月以443萬元入市，帳面賺25萬元或約6%。

另美聯統計，過去兩日十大屋苑錄約8宗買賣，按周增14%；美聯住宅部行政總裁布少明表示，美國維持利率不變，香港加息周期有望結束，市場亦憧憬新《財政預算案》「撤辣」，交投有望於春節後回升。

溱岸8號3房12年升值近七成

世紀21奇豐物業區域經理李仕明表示，大圍溱岸8號第5座低層D室，實用729方呎3房連套間隔、望內園景，原業主叫價1400萬元，終以1168萬元沽出，減幅為232萬元或17%、折合實呎1.6萬元；原業主2012年6月以700萬元一手購入，持貨12年，帳面獲利468萬元或67%。