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新港人購半山壹號3房 呎價1.95萬

【明報專訊】部分買家趁新春前入市，二手樓市交投市况不俗；何文田半山壹號經歷去年第三季的淡市後，受惠政府減辣、及樓價累積明顯跌幅帶動，近期連錄成交，今年1月新錄得新港人入市個案，加上受優質單位成交帶動，均呎暫企穩1.8萬元水平。

代理料新春後交投增加

中原高級資深分區營業董事張仲偉表示，半山壹號2期富甲半山半山徑20號高層戶，實用1137方呎、3房1套連工人套房間隔，享海景，原業主開價2580萬元，議價後以2218萬元易手，即累減362萬元或14%、實呎19507元，據悉新買家為新香港人，受惠「先免後徵」料慳稅約571萬元。

上述原業主2019年以2350萬元購入，帳面已蝕132萬元或6%，連使費料實蝕275萬元或12%。張續指，近期屋苑做價回落，吸引換樓客重新物色單位，加上市場預期息口走勢趨穩定，料農曆年後整體樓市交投將增加。

日資622萬沽葵涌廣場3房

其他屋苑以減價成交為主。美聯營業經理（銷售）陳偉健表示，葵涌廣場第1座中層F室，實用493方呎3房戶，由日資遊戲企業萬代南夢宮貿易（BANDAI NAMCO TRADING），於1994年持有至今，至去年8月以720萬元放售，近日減至622萬元易手，累減98萬元或14%、實呎12616元，成交價料為屋苑3房戶約8年新低價；原業主1994年以353萬元購入，帳面賺269萬元或76%。

世紀21區域經理莊瑞生表示，馬鞍山指標屋苑新港城錄A座極低層單位，屬實用348方呎兩房設計，原業主以410萬元放盤，議價後以380萬元易手，累減30萬元或7%、實呎10920元，成交價料為屋苑自2016年後，首次跌穿400萬元關口，呎價料亦屬屋苑約3年新低；原業主2012年以263.8萬元購入，持貨近12年，帳面仍賺逾116萬元或44%。

新港城兩房跌穿400萬

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙第1座中層F室，實用534方呎3房戶，以680萬元沽出、實呎12734元，做價料為屋苑3房單位，自2017年11月後、逾6年來的二手成交價新低；原業主2019年10月760萬元買入，帳面已蝕80萬元或11%，連使費料實蝕120萬元或16%。

明報記者 歐陽慧恩

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