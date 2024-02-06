晉環第一滴血 兩房1010萬沽蝕43% 實呎低見2.1萬元 黃竹坑站呎價新指標

明報記者

市場消息指出，上述錄得的晉環二手成交，為實用474方呎的1B座高層C室，兩房間隔，原業主2021年5月約1604萬元購入，並於去年1月完成上會手續，去年10月叫價1630萬元放售，最新以約1010萬元售出，劈價620萬元或39%，實呎約21,308元。原業主持貨不足3年，帳面蝕讓約594萬元或37%，由於市場有傳業主為刺激代理促銷，把佣金增至相當於成交價4%，故連使費計料實蝕約700萬元，即實際蝕幅約43%。

傳業主增代理佣金至4%促銷

事實上，晉環於2021年5月開售，當年首批單位折實均價逼近3萬元，一房入場費已需要1146萬元，但由於當時樓市暢旺，加上發展商以港島區近30年首個鐵路盤為賣點，結果銷情理想，更吸引大量名人及投資者入市。可惜樓市逆轉，到2022年底開始入伙，仍有不少業主遲遲未完成交易，近月終連錄多宗撻大訂，發展商更減價重推，部分撻訂重售單位成交價與原先售價低約兩成。

項目累錄40宗撻大訂

資料顯示，項目最新一宗撻大訂單位，位於第2A座29樓A室，實用766方呎3房戶，原以2809萬元、實呎3.66萬元售出，買家撻大訂料遭發展商殺訂10%，涉約281萬元。晉環去年至今累錄約40宗撻大訂，當中涉及不少名人，如「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）、永義國際（1218）創辦人及大股東官永義一家三口，、莊士機構（0367）「太子爺」兼執行董事莊家淦等，涉成交總金額約9.6億元，估計殺訂總金額約9600萬元。

今年區內或逾2170伙新供應登場

值得一提，港島南岸屬港鐵近年其中一個供應重鎮，合共由6期組成，目前已入伙的晉環及嘉里（0683）發展的2期揚海，分別仍有約164伙及60多伙待售，而同由嘉里等發展的4期海盈山，當中4A期只售出約52伙，餘下380伙待售，加上已獲批預售的第4B期（368伙），以及長實（1113）發展、已獲批預售的第3B期（642伙）及3C期（558伙），即港島南岸今年內，至少有共約2170多伙可供發售。