第一城本月開齋 3房5年實蝕兩成半

中原地產分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城14座高層A室，實用面積819方呎，3房1套及工人房間隔，座向西北，享城門河景，以990萬元易手，實呎12,088元，為屋苑本月首宗成交。新買家為用家。原業主2019年以1220萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓230萬元或19%，連使費計料實蝕約298.7萬元或約24%。

太古城3房1418萬沽 33年升3.8倍

另外，太古城再錄長情業主沽貨勁賺離場個案，並成為屋苑本月首宗成交。中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城碧藤閣高層E室，實用922方呎，3房1套間隔，原業主叫價1800萬元，累積減價382萬元或約21%後，以1418萬元沽出，實呎15,380元。原業主早於1991年約296萬元購入，持貨長達33年，現帳面獲利約1122萬元，物業期內升值約3.8倍。

杏花邨兩房578萬沽 7年實蝕4%

港島區另一指標屋苑柴灣杏花邨，有業主於新春前蝕讓單位。中原資深分區營業經理鄭俊輝表示，杏花邨4座高層7室，實用面積453方呎，兩房間隔，享開揚景，以578萬元成交，實呎12,759元，新買家為同區用家。原業主於2016年以575萬元買入，持貨逾7年，單位升值不足1%，是次沽出帳面雖然微賺3萬元，但連使費計料實蝕約22.5萬元或約4%。

此外，過去屢錄二手蝕讓的西灣河港島．東18，再錄二手蝕讓買賣。美聯分行聯席區域經理李振榮表示，港島．東18高層C室，實用面積約531方呎，3房間隔，以約705萬元易手，實呎約13,277元。原業主2011年5月約846.1萬元一手購入，持貨約13年，物業貶值約141萬元或約17%，若連使費計料實蝕約183萬元或約22%。