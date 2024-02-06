銷監局：價單轉招標賣不違規 予賣方彈性

恒地推新春置業紅包 總值逾620萬

其他新盤部署方面，再有發展商趁長假期臨近推新春優惠，恒地（0012）旗下恒基（一）部，推出「騰龍置業賀新歲」置業優惠，由本周五至3月11日期間，購買旗下指定單位，買家將可獲贈「新春運轉大紅包」，金額介乎8888至33,888元，總值逾620萬元。上述指定單位涵蓋4個項目、涉約420伙，包括粉嶺ONE INNOVALE系列、紅磡必嘉坊系列（第2、3期）、啟德HENLEY PARK及啟德THE HENLEY，當中THE HENLEY涉及伙數最多，達176伙，其餘項目各涉約80伙。以最平單位必嘉坊第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH 7樓D室為例，實用212方呎，開放式間隔，折實價369.09萬元，折實呎價約17,410元，買家可獲8888元利市。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，息口是現時影響樓市的最大負面因素，但已見頂，料今季至下季期間將回落，期望減息及政府「減辣」下，首季及次季成交量將增加，當供應迅速消化後，下半年屬推盤時機。

譽林伙利嘉閣推家俬電器禮券

此外，恒基（二）部早前亦聯同五大代理行推出置業優惠，由即日起至本月底，購買10個指定項目的各首10名買家，即合共100個名額，可獲價值約8800元「五星級酒店新春禮盒」，總值約88萬元。10個指定項目包括啟德天瀧、西灣河THE HOLBORN、西營盤藝里坊系列等。另永義國際（1218）何文田譽林，最新與利嘉閣合作為買家提供賀年優惠，即日起至本月底，凡經利嘉閣購入項目單位的首3名買家，可獲贈由代理行提供價值3.8萬元家俬及電器禮券，總值約11.4萬元。