moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

銷監局：價單轉招標賣不違規 予賣方彈性

【明報專訊】樂風集團短樓花期項目、旺角洗衣街單幢新盤Elize PARK，今天以招標形式發售30伙。發展商原本上載價單，以首批折實均呎26,688元推出上述單位，惟上周五突然宣布因應市况調整，改變銷售策略，發展商稱招標推售單位做法「更靈活，更切合市場及買家需要」。一手住宅物業銷售監管局就事件作出回應表示，《一手住宅物業銷售條例》沒有禁止賣方把已在價單上列出售價的指明住宅物業，以招標方式出售或提供出售，是考慮到賣方可能會不時改變其商業策略及決定，給予賣方相關彈性，以出售其指明住宅物業。

恒地推新春置業紅包 總值逾620萬

其他新盤部署方面，再有發展商趁長假期臨近推新春優惠，恒地（0012）旗下恒基（一）部，推出「騰龍置業賀新歲」置業優惠，由本周五至3月11日期間，購買旗下指定單位，買家將可獲贈「新春運轉大紅包」，金額介乎8888至33,888元，總值逾620萬元。上述指定單位涵蓋4個項目、涉約420伙，包括粉嶺ONE INNOVALE系列、紅磡必嘉坊系列（第2、3期）、啟德HENLEY PARK及啟德THE HENLEY，當中THE HENLEY涉及伙數最多，達176伙，其餘項目各涉約80伙。以最平單位必嘉坊第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH 7樓D室為例，實用212方呎，開放式間隔，折實價369.09萬元，折實呎價約17,410元，買家可獲8888元利市。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，息口是現時影響樓市的最大負面因素，但已見頂，料今季至下季期間將回落，期望減息及政府「減辣」下，首季及次季成交量將增加，當供應迅速消化後，下半年屬推盤時機。

譽林伙利嘉閣推家俬電器禮券

此外，恒基（二）部早前亦聯同五大代理行推出置業優惠，由即日起至本月底，購買10個指定項目的各首10名買家，即合共100個名額，可獲價值約8800元「五星級酒店新春禮盒」，總值約88萬元。10個指定項目包括啟德天瀧、西灣河THE HOLBORN、西營盤藝里坊系列等。另永義國際（1218）何文田譽林，最新與利嘉閣合作為買家提供賀年優惠，即日起至本月底，凡經利嘉閣購入項目單位的首3名買家，可獲贈由代理行提供價值3.8萬元家俬及電器禮券，總值約11.4萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款