力寶中心呎價低見1.55萬 兩年蝕逾千萬沽

市場消息指出，上述單位為力寶中心1座低層01室，面積約1495方呎，據悉，最新以呎價約1.55萬元售出，成交價約2317萬元。原業主2022年初以3420萬元購入，現帳面蝕讓1103萬元，蝕幅約32%。

上月工商舖買賣註冊25億 跌68%

事實上，近期本港股市持續下跌，投資者對後市抱審慎態度。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上月工商舖買賣註冊量共錄226宗（主要反映2023年12月份市况），按月下跌約18.4%，而買賣註冊金額則錄24.57億元，按月減少約67.5%。美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，美國聯儲局一如市場預期在最近的議息會議中按兵不動，維持利率不變，不過由於局方擔憂通脹重燃，加上美國經濟維持平穩，預料局方將會在今年較後的時間才考慮減息，市場觀望氣氛料將持續。

他又表示，中國人民銀行決定降準及局部降息，相信有望提振投資氣氛，而港府新一份《財政預算案》發表在即，預料削財赤將成焦點，惟面對賣地收入銳減及房地產市場低迷情况，期望政府能進一步「撤辣」，以遏制目前物業市場下行的趨勢。