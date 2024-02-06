山頂和福道洋房 27萬租出 呎租57元

上月亦錄得山頂超級豪宅租務個案，由發展商南豐或相關人士持有的甘道9號一幢洋房，實用面積5149方呎，採5房5套間隔，連兩個工人套房，並設有私人花園及泳池，以月租約66萬元、實呎約128元租出，為近半年來最大宗租務成交。

銀禧兩房租1.65萬 租金回報11.6厘

火炭銀禧花園本月租賃「開齋」，中原高級分行經理姚枝榮表示，屋苑6座中層G室，實用510方呎，兩房間隔，向西北，外望山景，業主原叫租約1.7萬元，議價後微減500元或近3%，以月租1.65萬元租出，實用呎租約32.4元。業主於2007年以約170萬元購入單位，租金回報約11.6厘。

荔枝角美孚新邨近月二手均呎雖低於1萬元水平，但屋苑租務需求卻持續。香港置業首席聯席董事吳志輝表示，屋苑3期百老匯街88號中層B室，實用約873方呎，3房1套間隔，望樓景，以月租2.55萬元租出，實用呎租約29.2元。新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租。業主於2011年1月以約675萬元購入上述單位，租金回報約4.5厘。

鄰近港鐵奧運站的君滙港，則有兩房戶放租不足一周即租出個案。香港置業首席聯席董事樊超明稱，君滙港6座低層D室，實用約477方呎，兩房間隔，望公園及海景，獲同區客2.1萬元承租，實用呎租約44元。業主2010年1月以約380萬元購入，租金回報約6.6厘。