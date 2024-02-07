城軒新春前增優惠 變相減價一成

兩房折實768萬入場 實呎1.5萬

以共涉30伙的第1號價單、入場單位6樓A室為例，實用510方呎，兩房間隔，原本折實價854.5萬元，實呎16,755元，以最新20%折扣率計算，最新折實價768.16萬元，實呎15,062元，即減幅86.34萬元或一成。另發展商亦增設720天先住後付付款計劃，付款方式增至4種，此付款計劃可獲10%折扣優惠，買家簽署臨約時先付5%訂金，其後分5期支付共5%訂金，餘下90%樓價於簽臨約後720日內支付。毗鄰港鐵土瓜灣站的城軒提供48伙，主打兩房及3房1套戶型，項目去年12月作首輪銷售，售出兩伙，佔全盤不足5%。

NOVO LAND 1房特色戶 460萬售出

市場繼續以推售餘貨為主，新地（0016）新界西北兩大樓盤均錄低層連平台特色戶成交，屯門兆康NOVO LAND第2A期第1B座2樓G室，實用273方呎，1房連開放式廚房間隔，另設約101方呎平台，向北，以招標方式沽出，成交價460.08萬元，實呎16,853元。據成交紀錄冊顯示，買家享有多項回贈優惠，料合共涉最多約34萬元。

另元朗錦田PARK YOHO Napoli新售出第21B座1樓C室，實用460方呎，兩房連開放式廚房間隔，附設152方呎平台，向北，以667.16萬元成交，實呎14,503元。

Elize PARK昨標售30伙

預料是兔年最後一個推售新盤、樂風集團旺角洗衣街新盤Elize PARK，自公布價單至突然改以招標推盤後，昨日以招標形式發售30伙，惟項目過了招標時間後，至截稿前項目成交紀錄冊顯示未有更新。據地產代理透露，項目昨日暫未有單位售出。