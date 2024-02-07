供息不供本到期 皓畋業主蝕逾千萬離場

帳蝕近四成 沽貨金額不足還按揭

資料顯示，買家當年購入時，採用發展商指定財務機構提供的「Super Mortgage」一按及「附加第二按揭」貸款計劃，於2019年1月上會。

據當時發展商的價單資料顯示，一按部分涉及最高樓價60%，二按最高樓價20%，一按、二按合共不高於樓價80%，兩部分的按揭年期均為5年，期內供息不供本，即有關按揭剛於上月屆滿。由於按揭部分最高可達樓價八成，而期內買家毋須償還本金，加上今次賣樓，帳面蝕幅已達38%，故即使成功沽貨，所得金額或不足以清還按揭。

專才382萬購逸璟1房 5年蝕逾百萬

青龍頭逸璟．龍灣新錄第二宗二手成交，美聯助理區域經理潘正道稱，2座低層E室，實用300方呎，1房間隔，以382萬元易手，實呎12,733元。買家為內地專才，因「先免後徵」慳約109萬元辣稅，原業主2019年468.6萬元一手購入，連使費料實蝕約104萬元或22%。

嘉湖事故單位260萬沽

8年來首跌穿300萬

另外，天水圍嘉湖山莊自2016年後再錄「2字頭」成交。市場人士指出，屋苑7期景湖居極低層單位，實用442方呎，兩房間隔，據悉2016年曾有老人於屋內自然離世，多日後才被發現；物業原以370萬元放售，共減110萬元或30%，以260萬元易手，實呎5882元。原業主2000年115萬元購入，曾內部轉讓，現成交價較24年前升145萬元或約1.3倍。