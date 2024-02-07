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Franck Muller逾6300萬 購南商金融創新中心3伙

【明報專訊】著名國際品牌趁商廈市况回落購入物業自用，由新世界（0017）發展、旗下位於長沙灣已屆現樓的南商金融創新中心，獲瑞士名表品牌Franck Muller斥逾6300萬元購入高層3伙，呎價約1.5萬元。翻查資料，有關單位為22樓3個單位，面積共4198方呎，2022年12月以6325.1萬元購入，呎價約1.51萬元，登記買家為CORTINA HOLDINGS LIMITED，為新加坡跨國鐘表經銷商。

商廈已售逾八成樓面 套現70億

據悉，CORTINA HOLDINGS LIMITED 2020年收購同另一鐘表經銷商Sincere Watch，Sincere Watch擁有Franck Muller在亞太區的獨家經銷權，收購後CORTINA將擁有Franck Muller的經銷權。資料顯示，南商金融創新中心自2020年12月開售至今，已售出超過80%樓面，套現約70億元。

麻雀館大王等1800萬購中環舖

另有商舖投資者蝕沽物業，資料顯示，由資深投資者陳宗武透過公司持有的中環歌賦街45號地下及地庫，地舖面積約900方呎，地庫約300方呎，合共1200方呎，上月下旬以1800萬元易手，呎價1.5萬元，登記買家為正祥投資有限公司，公司董事為「麻雀館大王」石鑑輝兒子石炳祥等。陳氏2009年1月2000萬元購入，持貨約15年，帳面蝕約200萬元或10%離場。

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