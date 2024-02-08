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壽臣山15號破年半悶局 5號屋初二招標

【明報專訊】新春前夕，發展商趁機推出超級豪宅招標，英皇（0163）旗下南區壽臣山15號，昨晚突擊上載銷售安排，推出5號洋房，於周日（大年初二）早上10時至中午12時招標，打破項目年半以來悶局。該洋房連地下樓高3層，面積6695方呎，5套房間隔，內置升降機，設有2391方呎花園、1580方呎天台，附設兩個車位。項目由15間洋房組成，於2022年起招標發售，售出兩伙，套現逾13億元，最貴單位為第7號洋房，面積8032方呎，設3427方呎花園及2091方呎天台，以約8.7億元成交，實呎約10.8萬元。

尚璟3房特色戶9126萬售出

另崇傑地產持有的西半山寶珊道尚璟，近日招標發售6樓A室，據成交紀錄冊顯示，單位最新以9126萬元連車位售出，3房兩套連儲物房間隔，連平台特色戶，實用2028方呎附621方呎平台，實呎4.5萬元；買家可先住後付，成交期至2027年8月19日或之前。是次為尚璟相隔約兩年後的一手成交，項目於2016年落成，至今累售14伙，佔全盤38伙的近四成，過往成交均集中於16至23樓的中高層單位，故是次屬屋苑首錄特色戶成交。

凱滙撻訂貨2450萬沽 實呎2.24萬

信置（0083）牽頭、已屆現樓的觀塘凱滙，其中於今年1月撻訂的第1座48樓A室，實用1092方呎4房戶，去年7月連車位以2400萬元沽出，實呎2.19萬元，以買家遭沒收5%訂金計，涉約120萬元。據成交紀錄冊顯示，單位近日以2450萬元重新售出，實呎2.24萬元，成交價較上次高50萬元或2%，惟是次買家獲配多1個車位、即合共有兩個車位。

另裕泰興旗下土瓜灣現樓城軒，繼更新價單增折扣，將最高折扣由11%提高至20%後，料最快下周六展開新一輪銷售。更新後價單涉30伙，以最高折扣計，折實呎價15,062元起，折實價768.16萬元起，其中兩伙去年已售出，餘下28伙折實均呎約16,166元。裕泰興董事總經理羅秉晉表示，項目新增720天先住後付付款計劃，買家只需付折實價6%即可入住。

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