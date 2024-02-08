規劃署建議天水圍巴士廠改建私宅

據文件顯示，上述地皮為天水圍第14區的天水圍天柏路的巴士廠，鄰近天慈邨，地皮面積15.93萬方呎，現規劃為「其他指定（巴士廠）」、「政府、機構或社區」等用途。政府檢視現况後，建議改劃成為「住宅（甲類）」用地，以地積比率6.4倍發展，擬建1760伙，可建樓面涉約102萬方呎，預計人口為4760人，另提供社福設施、幼稚園及零售等。

逾102萬呎樓面 1760伙料容納4760人

規劃署表示，政府一直物色具潛力改作住宅用途的土地，上述土地現時主要作巴士廠用地，正是其中一幅具潛力改作私營房屋用途的土地。土木工程拓展署已就該幅用地擬議作私營房屋，進行一系列技術評估，指擬議的發展計劃不會對周邊環境帶來重大的影響。

事實上，天水圍為近年供應重鎮，包括已開售、鄰近濕地公園的新地（0016）Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay；此外，亦包括去年11月開售、港鐵天榮站YOHO WEST等。區內亦有不少改劃私宅的項目，包括長實（1113）旗下嘉湖海逸酒店，向城規會申請整個項目改裝為住宅，總樓面維持不變，提供1102伙。

另億京持有鄰近西鐵天水圍站的橋頭圍一幅16.57萬方呎土地，申建5幢47層高住宅，提供1850伙，總樓面涉約116萬方呎，上月底亦獲有附帶條件下批准申請。

除住宅項目外，區內亦有新地橋頭圍的全新商業項目，鄰近西鐵天水圍站，由商場及寫字樓組合而成，總樓面約85.65萬方呎，與現時同系觀塘創紀之城5期（即apm）相若，被喻為「新界版apm」。項目2021年5月已完成補地價手續，補地價金額為19.74億元，每方呎樓面補價2305元。