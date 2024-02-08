美孚新邨3房月租兩萬 1978年購入回報達80厘

本月不足一周暫錄13宗租賃

香港置業分行首席聯席董事吳志輝表示，屋苑二期百老匯街36號高層A室，實用面積約712方呎，3房間隔，望樓景。業主以約2.2萬元放租，經議價後減價2000元或約9%，以兩萬元租出，實用呎租約28.1元，屬市價成交，新租客為商人，睇樓兩次後即決定承租。單位以往一直作放租用途，對上一次以約2.1萬元租出，相比最新租出價多1000元或約5%。

據了解，上述單位業主1978年以30萬元低價購入單位，即租金回報高達80厘。換言之，收租約15個月，租金收入已相等於當年買入價。

喜．揚首宗租賃 216呎月租1.15萬

另外，市區納米樓亦罕錄租金回報高於3厘個案，尚有不少一手餘貨的半新盤深水埗鴨寮街喜．揚，剛錄得首宗租賃成交。

中原地產分行經理劉燦恆表示，喜．揚極低層C室，實用面積216方呎，開放式間隔，單位坐向東北方，望街景，放租僅3天，最新以1.15萬元租出，實用呎租53元，新租客為年輕客。業主2022年8月442.6萬元一手購入，租金回報約3.1厘。喜．揚由喜雋發展，自去年6月起開售，至今售出14伙，佔全盤83伙約17%。

區內客5.9萬租康樂園雙號屋

新界區方面，大埔康樂園新錄本月首宗租賃成交。中原分行經理鄭浩强表示，康樂園康樂西路雙號屋，4房1套間隔，實用2579方呎，業主開價約7萬元放租，議價後減價1.1萬元或16%，以5.9萬元租出，實用呎租約23元，新租客為區內客。鄭浩强續稱，業主早於1993年以1280萬元購入，租金回報約5.5厘。