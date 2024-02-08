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金巴斥資8901萬 購荃灣商廈單位

【明報專訊】部分新晉商廈錄得大手成交。資料顯示，專營俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士公司，上月向第一集團購入荃灣大涌道18號國際企業中心三期（IEC3）21樓01至07室一籃子單位，作價約8901萬元，以建築面積7761方呎計，呎價約1.15萬元水平，據悉購入自用。資料顯示，該廈過往不乏知名家族入市，其中大家樂（0341）家族成員羅德承，2022年曾以逾4200萬元購入同廈19樓02及03室，連兩個電動車車位及兩個電單車位，以單位面積共3504方呎計，平均呎價約1.2萬元。

粉嶺兩幢工廈1.5億易手

此外，粉嶺安樂村安樂門街30至32號及安居街31號兩幢工廈，上月以1.5億元售出，物業現有樓面約66,348方呎，呎價約2261元，而項目佔地約2.4萬方呎，以地積比5倍計，可建樓面約12萬方呎，每方呎樓面地價即約1250元。買家以啟和有限公司作登記，董事為被稱為 「遊戲機大王」的好兆年（基金）有限公司董事總經理鍾子權。

另世邦魏理仕香港研究部執行董事兼主管陳錦平表示，電動車普及速度快，且銷量高，截至2022年，本港電動車銷售量佔私家車銷售量約53%以上，屬亞洲第一，全球排名第三，市場對零售及工業空間均出現額外需求，以開設陳列室、停泊及維修電動車，如去年比亞迪便租用約33萬方呎的工廈及零售樓面等。

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