moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

十大屋苑歲晚淡靜 本月首周22成交 長假氣氛籠罩樓市 觀望預算案會否再「減辣」

【明報專訊】明日已是大年初一，假期氣氛籠罩整個樓市，加上本月底將公布新一份《財政預算案》，市場普遍預期將進一步「減辣」，令買賣雙方對後市觀望。上月全月錄165宗二手成交、創出10個月新高的十大屋苑，踏入2月份，首周交投僅錄22宗二手成交，其中將軍澳新都城及藍田麗港城均未開齋，而荔枝角美孚新邨及天水圍嘉湖山莊則各佔4宗，已是十大屋苑中最多成交的屋苑。

此外，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，新近終錄本月第3宗成交，原業主持貨逾20多年勁賺離場。美聯區域經理吳肇基稱，太古城明宮閣低層C室，實用582方呎，兩房間隔，原業主以850萬元放盤，減價約52萬元或6%後，以約798萬元成交，實呎13,711元；原業主2003年8月約180萬元購入，持貨20多年，帳面獲利約618萬元或3.4倍。

上月錄16宗成交的紅磡黃埔花園，本月首周暫錄兩宗成交，除交投放緩外，亦再錄二手蝕讓個案。中原副分區營業經理吳國豪表示，黃埔花園9期9座低層E室，實用860方呎，4房1套間隔，享海景，近日以1400萬元易手，實呎16,279元。原業主2019年1450萬元購入，持貨約5年，帳面蝕50萬元或3%，連使費料實蝕約130萬元或9%。

映灣園兩房實呎險守萬元大關

至於上月錄得11宗成交的東涌映灣園，本月暫錄兩宗，最新一宗成交實呎險守萬元大關。中原分行經理曹嘉華透露，屋苑最新成交為8座高層F室，實用550方呎，兩房間隔，享開揚山景，以555萬元易手，呎價10,091元。原業主2013年486萬元購入，帳面獲利69萬元或14%。

美聯：75%受訪者支持「撤辣 」

新一份《財政預算案》將於本月28日公布，美聯較早前透過網上軟件進行意向調查，收回逾400份有效問卷，受訪者中業主、非業主各佔約一半。調查發現多達75%受訪者支持再次「減辣」，或「全面撤辣」，更有約41.2%受訪者表示，如《預算案》提出有效救市方案將加快入市，較去年10月進行同類調查高近13.3個百分點。其中「撤銷或減免住宅雙倍印花稅DSD」成最多受訪者認為可帶來幫助的選項。美聯住宅部行政總裁布少明認為，調查結果反映市民希望政府面對樓市下滑的現實，應出手救市，並估計今年本港一手成交將按年升約43%至約1.5萬宗，惟宗數較2021年仍低約9%；二手則全年有望錄5萬宗，雖較去年升近四成，但較2021年仍低約16%，並較1996年至2021年平均每年6.81萬宗低約27%，整體樓價料升約5%，租金則全年料升約10%，連續3年走勢跑贏樓價。

明報記者

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款