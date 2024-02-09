維港峰自製複式8000萬新春前易手

9年帳蝕2780萬 未計發展商當年回贈

市場消息稱，上述維港峰單位為中高層B室，實用3404方呎，連兩個車位最新以8000萬元售出，實呎23,502元。原業主於2015年以約1.08億元一手連購車位入，現帳面勁蝕約2780萬元，蝕幅約26%，惟發展商當年有為買家提供現金回贈，故未能計算實際蝕讓金額。

物流公司4438萬購瓊峰園4房戶

此外，北角半山瓊峰園C座低層02室，實用2379方呎，四房雙套間隔，上月連車位以4438萬元易手，實呎18,655元；同座同面積高4層02室，2021年底曾以5480萬元連車位售出，現成交價較兩年多前大跌1042萬元或19%。單位由物流公司港捷國際貨運有限公司購入，今次入市需付樓價15%辣稅，涉約666萬元，但對比減辣前，仍可節省約666萬元辣稅。原業主2007年1750萬元購入，帳面獲利2688萬元或1.5倍。

內地專才1700萬購海天晉4房戶

利嘉閣首席聯席董事羅志雄稱，將軍澳海天晉1座中低層C室，實用949方呎，4房1套連工人套房，望開揚公園及海景，以1700萬元獲內地專才承接，實呎17,914元。受惠「先免後徵」，料新買家慳約446萬元辣稅，原業主2016年1484萬元購入，帳面升216萬元或15%。

另西貢匡湖居一幢F型雙號洋房，實用1355方呎，3房1套間隔，最新以2000萬元售出，實呎14,760元，登記買家為梁珈榕LEUNG ARROMMY，為藝人吳啟華契仔梁珈榕，梁珈榕過去曾以童星身分，參與已故藝人廖啟智遺作之一的電影《再見．女人街》。原業主1989年249萬元購入，持貨約35年，帳面獲利1751萬元或約7倍。