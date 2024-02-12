moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

超級豪宅連錄成交 壽臣山15號洋房5億沽

【明報專訊】超級豪宅成樓市焦點，春節前後接連錄成交，新盤市場在過去3日錄兩宗豪宅新盤成交，吸金逾7億元，最新一宗成交為英皇國際（0163）等合作發展的南區壽臣山15號洋房項目，昨日售出一幢洋房，成交價逾4.98億元，實呎7.44萬元，是龍年首宗超級豪宅成交，亦是該項目自2022年錄得兩宗成交後，一年半來再錄成交。

龍年伊始，新盤市場雖然只錄零星成交，但當中包括一宗逾億元大額超級豪宅成交。英皇國際副主席楊政龍表示，旗下壽臣山15號再錄成交，售出5號洋房，反映豪宅市場備受歡迎，未來將採惜售態度，有序地加推應市。

英皇：採惜售態度 有序加推

最新售出的5號洋房，實用6695方呎，5套房間隔，內置升降機，設有2391方呎花園、1580方呎天台，並附設兩個車位。壽臣山15號由15間洋房組成，於2022年起招標發售，連同上述成交，累積售出3幢洋房，套現約18億元。

緹外4房大宅售2.35億 呎價5.5萬

而春節前夕，嘉里（0683）旗下九龍半山緹外，以2.35億元售出第2座6樓B室分層大宅，該單位實用4258方呎，屬4套房加雙工人房間隔，實呎逾5.5萬元，即過去3日共售出兩伙超級豪宅，吸金逾7億元。

事實上，今年一手市場有多個超級豪宅推售，除了上述兩個項目外，可望於短期內登場的尚有建灝地產赤柱ONE STANLEY，項目提供50個分層戶及32幢洋房，分層戶實用800餘至逾2000方呎，洋房實用約2700至7000方呎，賣點是洋房戶戶向海；另會德豐山頂種植道1號（5間洋房），以及恒地（0012）山頂盧吉道29A號獨立洋房項目，亦擬於今年內推售，料做價及呎價有力挑戰新高。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款