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化妝品店長轉行地產代理 零售經驗助適應

【明報專訊】轉型重新出發，對不少人來說絕非易事。現任利嘉閣高級工業及物流客戶經理的趙諾文，曾從事化妝零售業工作20多年，更曾擔任店長工作，疫情期間轉型成為地產代理，主攻近年市况最為不景的工商物業。趙諾文接受訪問時指出，自2022年9月起加入代理行業，並於入職後不足一年，去年首7個月業績已破百萬元，並獲全年工商舖個人季軍，現已升為高級客戶經理，一切憑着經驗、心態和努力，創出轉型佳績。

近年持牌人數跌至不足4萬

2020年初爆發的世紀疫情，趙諾文負責的店舖業績下降，隨後被調往其他分店工作。她表示，調職後與其重新適應新分店環境，倒不如重新適應一個新行業。一直對地產業感興趣的她於是跳出安舒圈，於2022年9月入行成為工商部地產代理。

事實上，由2022年9月至今，全港持牌代理人數持續下降。地產代理監管局資料顯示，2022年年底持牌代理人數為41,107，按年下跌2.3%；而去年年底人數再下跌至39,575，減幅達3.7%。截至上月底持牌代理人數更跌至39,309，較去年12月底再減少266人或0.67%。疫情令樓市交投大減，趙諾文於2022年入行，可謂逆市而行。不過她承認，入行前對工商物業市場並沒有認識；自己雖從店長「降級」至地產代理新手，卻不感灰心，一直憑着學習的心態工作，努力增值自己。

對趙諾文來說，工商物業地產代理的工作充滿挑戰性。以往在零售業工作時，只需要參考公司的方法銷售貨品，貨品資料打開電郵就能一目了然。現時身為工商物業代理，客人普遍為見識過人的老闆，而且客戶類型廣泛；自己除了需自行蒐集樓盤資料外，還要兼顧買賣雙方要求，過程具挑戰性。她坦言，入行首3個月最困難，甚至想過自己是否適合，但過往的銷售經驗為她帶來優勢，而且獲取的滿足感遠超以往的工作，這也是她堅持至今的原因。

趙諾文稱，新一年息口見頂，政府新投資移民政策亦納入非住宅項目，展望工商物業市道逐漸回暖。回望2023年，她逆市下完成了超過30宗成交，最大宗買賣成交超過3000萬元。她希望龍年可隨着市道好轉，令營業額再創高峰。

明報記者 周悅蜓

[香港地產]

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