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嘉華倡放寬「二套房」辣稅 推利息補貼

【明報專訊】政府將於本月底公布新一份《財政預算案》，樓市調整下，近日不少市場人士希望政府「撤辣」，嘉華國際（0173）營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明指出，政府可考慮放寬港人「第二套房」辣稅，並考慮推出短期利息補貼，把減息優勢提前，以支持樓市。

稱不宜放寬短炒辣稅

溫偉明昨出席集團牽頭發展的啟德海灣團拜活動時指出，近日市場有不少大額物業由內地專才購入，但實際上，不少專才都屬年輕人士，來港初期都以租樓為主，以致租金上升，他表示，政府應考慮放寬港人「第二套房」辣稅，讓市民買樓作收租。但他認為，針對短期買賣的額外印花稅，則可以不放寬，即使放寬，亦不是增加額外買樓需求。

對於未來樓市，他認為今年樓市上半年仍保持平穩，雖然市場預期下半年有機會減息，樓價有望上升，但政府可推出利息補貼計劃，讓樓市提早受惠減息優勢。而長遠而言，香港資金較多，市民存款數字也破頂，反映港人觀望態度明顯，料未來息口下降時，資金會轉向磚頭。

至於旗下樓盤，他表示，啟德海灣會於《預算案》公布後才決定最新推售計劃，但他明言，個別樓盤減價並無意思，要刺激樓市成交，最重要是政府做好經濟，因「樓市只是經濟副產品」，政府不應拉低樓價助市民上車，協助基層人士脫貧才是正確。

擬下半年推西營盤天后項目

此外，嘉華今年除合資項目外，亦有3個獨資項目發售，其中西營盤醫院道項目短期內準備入紙申請預售樓花同意書，項目將提供約60個單位，而天后琉璃街項目，則設有約70個單位，目前正處於拆樓階段，預計2026年落成，兩樓盤同樣預計下半年發售，並以兩房單位為主。

另方面，過去3日農曆年假，市場共錄得約5宗一手成交，最新一宗為會德豐啟德MONACO，2B座16樓E室實用445方呎，為兩房開放式廚房設計，原於2021年初以1067.8萬元售出，當時買家選用建期付款，惟農曆年前撻大訂，最新獲買家以1087.1萬元購入，買家選用「置優越1088付款計劃」，享1088計劃回贈及新春利是回贈。

[香港地產]

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