恒地擬首季推利奧坊5期 涉逾200伙

韓家輝料樓市下半年轉旺

談及樓市走勢，韓家輝認為若美國宣布減息，樓市料可於下半年轉旺，預期今年一二手成交量會較去年增兩成，並指部分樓市辣招已不合時宜，期望政府可作調整或「撤辣」。

韓續指出，其餘今年擬推新盤，包括山頂盧吉道超級豪宅、涉1幢實用逾1萬方呎洋房，以及3個啟德跑道區新盤，包括與會德豐等合作的MIAMI QUAY第2期、承豐道18號項目及承豐道19號項目。另一跑道區項目、去年4月開售的天瀧，料第4季入伙，計劃屆時以現樓推售。

新春4日長假一手錄10宗成交

至於同系已屆現樓的港島東THE HOLBORN，新春連沽兩伙，包括A座10樓A10室，實用277方呎1房戶，以及A座29樓A9室，實用226方呎開放式戶，作價分別591.48萬元及553.8萬元，實呎2.13萬元及2.45萬元。

新地（0016）屯門NOVO LAND亦售1伙，為第1B座27樓C室，實用515方呎兩房戶，成交價738.89萬元、實呎1.43萬元。綜合市場資訊，過去4日新春長假，一手市場錄約10宗成交，較去年新春4日長假錄約19宗，跌約47%。

萬科大埔馬窩全新盤籌備推出

另萬科香港大埔馬窩全新樓盤，提供逾1500伙，銷售工作密鑼緊鼓籌備中；萬科香港董事總經理周銘禧表示，項目將視乎市况推出。據地政總署資料顯示，項目第1期已獲批預售樓花，提供403伙，預計關鍵日期2026年3月。

星星地產（1560）元朗雨後，加推第5號價單涉35伙，折實均呎約1.77萬元，本周六（2月17日、年初八） 新一輪賣58伙，其中57伙以價單出售，開放式折實入場價434萬元起，另1伙特色戶招標。