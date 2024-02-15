moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳秉志沽南區工廈單位 每呎低見4000元

【明報專訊】疫情過後，不少資深投資者積極沽貨，部分成交更屬低於市價；其中有「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志，上月中以合共6072萬元的作價，售出港島南區黃竹坑怡達工業大廈一籃子單位，呎價約4000元，較同廈2022年成交呎價，低約55%。

涉樓面1.5萬呎 成交價6072萬

上述怡達工業大廈，位於黃竹坑香葉道4號，毗鄰為區內指標甲級商廈One Island South，今次陳秉志售出的一籃子單位，位於2樓D室、9樓B、C室、11樓C室、以及19樓D室，總面積合共約15,180方呎；資料顯示，該批單位上月以合共6072萬元售出，呎價約為4000元。

資料顯示，該大廈近年二手成交不算活躍，對上一宗買賣個案，追溯到2022年3月、即第五波疫情爆發時，當時大廈一個高層A室，面積約2475方呎，以2200萬元售出、呎價約為8888元，意味是次新成交呎價，較近兩年前低約4800餘元或55%。

同廈兩年前呎售近8900元

不過，由於今次售出之物業，是陳秉志早於1983至1986年期間購入，當年總成交價約281萬元，故即使現時以低價售出，但帳面仍大幅獲利5791萬元，賺幅高近21倍。

事實上，陳秉志為該廈大業主之一，早於1975年起，至2002年間先後購入28個單位作為長線收租，涉投資總金額約2046.4萬元，到2022年開始放售，整批單位分佈於高、中及低層，面積約介乎2545至7310方呎，總面積合共約93,275方呎，佔整幢物業約38.8%業權，當時意向價約7.27億元、即意向呎價約7800元。換言之，今次成交呎價，亦較兩年前意向價低約五成。

早於1980年代購入 帳面賺21倍

另資料顯示，尖沙嘴力寶太陽廣場一個面積約1955方呎的低層18室，上月以2800萬元售出、呎價約14,322元，買家為恒比銀行蘇黎世（香港）有限公司，為跨國銀行Habib Bank AG Zurich旗下子公司；原業主則於2003年以542萬元購入，現帳面獲利2258萬元，物業期內升值約4.2倍。

（發展商專訪）

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款