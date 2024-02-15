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緹外公司買家付稅9285萬 「減辣」後最大額

【明報專訊】近期市區一手豪宅不乏大額成交，其中嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，上月以6.19億元售出的第1座6樓、7樓B室特色戶，資料顯示，買家以海外註冊公司Fate Dynamics Holdings Limited名義購入，須付樓價15%「辣稅」、涉資9285萬元，單計稅款足以購買沙田第一城約25伙實用284方呎兩房單位，相信亦為去年10月港府「減辣」後，一手市場最大額「辣稅」成交。

據成交紀錄冊顯示，發展商提供7.5%印花稅津貼，估計買家可慳一半稅款、即約4642萬元。

上述單位實用8583方呎5房間隔、附天台和前庭，成交價達6.19億元、實呎逾7.21萬元，買家成交期為今年12月27日，但可提前入住。

稅款夠買第一城約25伙兩房戶

對上最大額減辣成交亦來自緹外，為第1座3樓B室，實用4436方呎4房間隔，以2.4億元售出、實呎5.41萬元，買家以Kismet Ventures Holdings Limited作登記，須付樓價15%「辣稅」、涉資3600萬元，發展商亦提供7.5%印花稅津貼，料買家實際付約1800萬元稅款。

多個新盤在新春長假期後錄成交，原屬高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有、現時被接管的何文田現樓傲玟，新錄第3座26樓A室成交，實用2120方呎4房間隔，以6254萬元成交，實呎2.95萬元。

嘉峯匯特色戶呎售近3.1萬

至於新盤供應重鎮啟德區，嘉華（0173）旗下嘉峯匯，售出第2B座41樓B室特色戶，實用1206方呎3房1套間隔、附連920方呎天台，連車位作價3718萬元、實呎30,829元；項目累售1004伙、吸金逾126億元，僅餘兩個特色戶待售。

啟德跑道區中海外（0688）發展、已屆現樓的維港1號，亦售出第2B座26樓B室，實用329方呎1房戶，成交價709.6萬元、實呎21,568元

會德豐料下月樓市或現小陽春

另一方面，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，市場觀望《財政預算案》會否「減辣」或「撤辣」，若成事，相信樓市3月將現小陽春；他預料，美國較大機會於年中及第三季減息，市場將有大量新購買力及投資客入市，成市場新動力。

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