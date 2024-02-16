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新地龍年頭炮 天璽‧海擬下月標售 雷霆：上半年樓市將由豪宅主導

【明報專訊】新春公眾假期結束，發展商陸續公布龍年銷售部署。早於去年已獲批預售樓花，新地（0016）旗下、涉256伙的啟德跑道區天璽‧海第1期，正密鑼緊鼓部署開售；新地副董事總經理雷霆表示，項目最快下周上載樓書，月內開放示範單位，最快3月招標發售，為新地本身，以至啟德區龍年首個全新登場樓盤。據本報統計，連同天璽‧海第1期，啟德今年估計有5個全新盤推出，涉逾5500伙。

明報記者 江俊洋

位處啟德跑道區、前臨維多利亞港的天璽‧海，樓花期長約21個月；雷霆曾形容，定位為豪宅的天璽‧海，屬「跑道王者」，與同系啟德內陸區另一全新盤天璽‧天，皆屬新地今年重點新盤。

與天璽‧天同屬今年重點新盤

天璽‧海料為新地龍年頭炮新盤，預計最快下周上載樓書，稍後開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，會視乎市場反應，決定公布銷售安排，最快3月招標推售。

對於十大屋苑於新春長假期錄零成交，雷霆表示，雖然二手市况較飄忽，惟近期新盤市場連錄多宗大額豪宅成交，預測今年樓市走勢，特別是上半年，將以豪宅主導，只要利率見頂回落，相信會有更多資金流入樓市，買家由租轉買的誘因更大，並期望政府「撤辣」。

特色戶最大4600呎

設私家泳池

在天璽‧海第1期正式推售前，發展商率先介紹住客會所。新地代理總經理陳漢麟表示，住客會所室內面積約2.5萬方呎，連同約5.4萬方呎室外空間，總面積約8萬方呎，提供多項設施包括室內外泳池及24小時健身室等。天璽‧海主打大單位，第1、2期分別涉256伙及183伙，合共439伙，其中實用約1100至2200方呎4房標準戶，佔全盤逾七成，另設23伙特色戶，當中8伙配備私家泳池，實用最大逾4600方呎。

啟德5新盤逾5500伙

料今年出擊

事實上，啟德繼續是新盤主要戰場，除天璽‧海第1期、新地同系協調道天璽‧天第1期外，另有3個位於跑道區，並有機會於今年登場的全新盤，伙數最多為恒地（0012）、中海外（0688）等合作的承豐道18號項目，分4期發展，涉2060伙，去年已獲批預售。至於恒地、中海外和會德豐等合作的承豐道19號項目，分3期發展，同樣已獲批預售，涉1590伙；此外，中海外等發展的維港．雙鑽涉702伙，亦已獲批預售。

綜合上述5個全新住宅，合共提供5514伙全新單位。

另一方面，小型發展商喜雋發展的深水埗鴨寮喜．揚，上載新銷售安排，下周一（19日）招標出售13伙，戶型涵蓋開放式至兩房戶，包括1伙連平台特色戶等，今年5月30日截標。

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