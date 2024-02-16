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橡樹資本和生圍建789幢洋房 料獲城規會「開綠燈」

【明報專訊】曾由恒大（3333）持有的元朗和生圍住宅項目，隨項目被橡樹資本接管，整體新發展亦有調整；橡樹資本去年6月向城規會，申請將項目由最初獲批建400幢洋房，增加近1倍至789幢，惟總樓面維持89萬方呎，申請將於今日由城規會審理，據規劃署文件顯示，該署不反對有關申請，料可獲「開綠燈」。

據規劃署文件顯示，有關修訂涉增加單位數目和減少洋房面積，同時亦會增加公共空間面積，但整體樓面維持不變，申請人已就相關變動提交技術評估，擬議發展與周邊發展並沒有不相容，故不反對有關修訂。

單位擬倍增 樓面維持89萬呎

上述申請地點為元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積約223.25萬方呎，將以地積比0.4倍發展，擬建789幢洋房，當中749幢兩層高、40幢3層高，每幢洋房均設車庫，其中12幢設私家泳池，平均面積約1132方呎，總樓面約89萬方呎。項目將分4期發展，首期最快在2027年4月落成，第4期落成日期約2028年6月。

翻查資料，項目原由恒地（0012）持有，2015年獲城規會通過發展計劃，獲准興建400幢洋房及3幢會所，總樓面約89萬方呎。恒大2019年初向恒地以47.05億元購入，並在2021年3月完成補地價，涉資近42億元，即投資總額近90億元。

恒大曾於2020年向城規會改建268幢洋房，並在項目中央設一幢面積近25萬方呎的「皇宮屋」，曾被指是本港最大洋房。

永倫青山道擬重建商廈

另外，老牌家族永倫集團或相關人士持有的長沙灣青山道412至420號永倫大廈，提出放寬建築物高度限制至100米（主水平基準以上，下同），重建為一幢22層高商廈，總樓面約6.7萬方呎。

規劃署指出，上述物業申請放寬高度，與周邊住宅（甲類）物業發展高度、約100米或120米相比，放寬高限並非不能接受，而項目發展為商廈，與周邊用地亦沒有不相容，原則上不反對申請，料今日可獲城規會批准其發展。

另地政總署公布，西貢南邊圍項目上月以393萬元完成補地價，據悉該項目由南豐或豐資源有關人士持有，早於2019年12月以逾5.81億元完成補地價，料是次屬輕微契約修訂。

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