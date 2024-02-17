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華懋大埔滘段住宅地 批建15幢涉22.6萬呎

【明報專訊】華懋近年投得多幅地皮，其中2021年底以13.68億元投得的大埔公路大埔滘段住宅地，去年12月獲屋宇署批出建築圖則，項目將建8座6至12層高的中密度住宅及7座兩層高洋房，涉約22.6萬方呎住宅樓面。

屋宇署公布去年12月批出12份建築圖則，包括7項住宅和商住發展、兩項商業發展等，除上述大埔公路大埔滘段項目外，中信泰富葵涌荔崗街項目亦獲批建兩幢21層高住宅，並設住客康樂設施、嚴重弱智人士宿舍、日間活動中心及公共交通總站，涉約26.6萬方呎樓面。

新世界擺花街建商廈 樓面6.5萬呎

此外，宏安地產（1243）鰂角涌芬尼街3至9號地盤，將建1幢26層高商住物業，其中約3.6萬方呎為住宅樓面、2993方呎非住宅樓面，合共逾3.89萬方呎樓面。

非住宅方面，新世界（0017）中環擺花街9至19號項目，獲批建1幢22層高商廈（另有1層地下低層），涉約6.57萬方呎樓面。另中環雪廠街顯利大廈則獲批重建成1幢30層高（建於1層地庫之上）商廈，總樓面約15.8萬方呎。

去年私宅動工1.2萬伙 按年增四成

另據屋宇署最新數據，去年12月全港有4個私宅項目共2987伙動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），按月增近23.5倍，並創25個單月新高，全年累積動工量12,018伙，較2022年全年的8361伙增加近44%。另去年12月全港共有兩個項目、共43個私宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較11月的3238伙大減近99%，為38個月新低；去年全年共有50個項目、涉13,851伙私宅落成，僅達差估署原本全年預測量約69%，並較2022年全年的21,168伙減少35%，為近4年最少。

利嘉閣研究部主管陳海潮稱，雖然2023年全年私宅落成量，僅達差估署預測19,950伙的69%，但有不少是未趕及去年底落成的項目，估計今年全年落成量有望回升八成至一倍，至約2.5萬伙或以上。

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