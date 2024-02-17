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遠展藍地申建1385單位 伙數增3.5倍

【明報專訊】發展商善用棕地，遠展（0035）新近再就屯門藍地一幅棕地，向城規會申請提高發展地積比率至5倍，以及高度限制至107.8米（主水平基準上，下同），提供約1385個住宅單位，與2021年9月核准的方案307伙相比，將額外帶來1078伙或3.5倍，總樓面亦會由原先約21.15萬方呎，增加近1.3倍至約47.9萬方呎。

總樓面擬增1.3倍至近48萬呎

據城規會文件顯示，上述申請地點位於屯門藍地丈量約份第130約多個地段，以及毗連政府土地，位於詠柏苑南面，地盤面積約10萬方呎，現規劃為「住宅（乙類）1」用途，遠展向城規會申請改劃為「住宅（乙類）4」用途，擬以地積比率5倍發展，計劃興建5幢14至27層高住宅，提供1385伙，平均單位面積346方呎，涉總樓面約47.9萬方呎。

單位面積料縮細五成至346呎

翻查資料，上述土地於2021年9月，已獲准以2.5倍地積比發展，興建9幢8層高住宅，提供307伙、平均面積約690方呎的住宅單位，涉21.15萬方呎樓面。換言之，新方案單位伙數較原獲批方案，增加1078伙或3.5倍，但單位面積則縮細五成，總樓面則增加近1.3倍。

「發叔」家族屯門地擬建洋房未過關

此外，城規會昨日審理數宗改劃土地個案，其中由已故「新界王」、新界鄉議局前主席劉皇發家族成員持有的屯門一幅康樂用地，擬改劃為住宅（丙類）用途，計劃興建3幢兩層高洋房，可建樓面約7958方呎，雖然規劃署認為有關發展與周邊環境並無不相容，惟城規會審議後，不同意該項申請。

另一宗審理個案為橡樹資本接管的元朗和生圍住宅項目，擬將項目由最初獲批建400幢洋房，增加近1倍至789幢，總樓面維持89萬方呎，城規會「開綠燈」批准其申請。

上述項目原由恒大（3333）持有，曾於2020年向城規會改建268幢洋房，並在項目中央設一幢面積近25萬方呎「皇宮屋」，曾被指是本港最大洋房。

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